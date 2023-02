Moška alpska kombinacija s štirimi Slovenci

Martin Čater ima startno številko 28, Rok Ažnoh 29, Miha Hrobat 35 in Nejc Naraločnik 40.

Naslov svetovnega prvaka iz Cortine d'Ampezzo 2021 brani Avstrijec Marco Schwarz, Francoz Alexis Pinturault je pred dvema letoma osvojil srebrno, Švicar Loic Meillard pa bronasto kolajno. Pinturault ima danes startno številko pet, Schwarz 12 in Meillard 17.

Včeraj na prvi tekmi prvenstva v Courchevelu in Meribelu v Franciji se je zmage veselila Italijanka Federica Brignone, srebro in bron pa sta osvojili Švicarka Wendy Holdener in Avstrijka Ricarda Haaser. Ilka Štuhec je bila edina Slovenka na startu, tekmo pa je izkoristila za trening superveleslaloma in na slalomu sploh ni nastopila. In ni bila edina. Bo danes podobno?

Alpska kombinacija, superveleslalom:

