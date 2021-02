Na stopničkah je manjkal le Štefan Hadalin

Tudi tretja moška preizkušnja smučarskega svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo se je končala z avstrijskim zmagoslavjem. Zanj je v kombinaciji poskrbel Marco Schwarz. Premoč mu je moral po slalomskem porazu priznati tudi branilec naslova Alexis Pinturault. Do brona je prišel Švicar Loic Meillard, edini od trojice, ki na kombinacijskih stopničkah ni stal že predlani v Aareju. Tam je namreč Avstrijcu in Francozu družbo delal Štefan Hadalin, ki se je tokrat odrekel nastopu. V njegovi odsotnosti in ob slalomskem pogromu smukačev je za edini slovenski rezultat poskrbel debitant na velikih tekmovanjih Nejc Naraločnik (17.).

Svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo je za Avstrijo prvo po letu 2007 brez nastopa Marcela Hirscherja. Toda tudi brez zlatega solnograškega moža, ki je predlani smuči postavil v kot, naši severni sosednje po treh moških tekmah še ne poznajo poraza. Nesporni vladar hitrih disciplin je bil z zlatim dvojčkom Vincent Krischmayr, za še tretje predvajanje avstrijske himne pa je v kombinaciji poskrbel Marco Schwarz. Najboljši slalomist sezone je bil po dopoldanskem superveleslalomskem delu na petem mestu, a z zelo obetavnim zaostankom, kar je nato znal obrniti sebi v prid.

Medtem ko je Kanadčan James Crawford, presenetljivo najboljši po polovici tekme, po pričakovanjih izgubil preveč za odličje, smukača med slalomskimi količki Matthias Mayer in Kriechmayr pa nista našla poti do cilja, je o razdelitvi kolajn odločal slalomski spopad, v katerega so se vključili branilec naslova Alexis Pinturault, Schwarz in Loic Meillard. Najbolj spreten je bil prav Avstrijec, ki je francoskega tekmeca ugnal pa pičle štiri stotinke, Švicar pa je po večji napaki zaostal sekundo in 12 stotink, a vseeno prišel do brona. Zanj je to prva kolajna na velikih tekmovanjih, medtem ko pa imata najboljša dva v svojih vitrah že kar nekaj FIS-ovih snežink. Med drugim tudi s kombinacijske tekme leta 2019, v Aareju. Takrat je zmago slavil Pintuarult, Schwarz pa je bil tretji. Med oba se je tedaj v tekmi kariere zavihtel Štefan Hadalin.

Alexis Pinturault se je moral tokrat zadovoljiti s srebrom. Foto: Guliver Image

Čeprav je bil tekmovalni format tokrat spremenjen, pa so bili zaradi zahtevnega slaloma in manj zahtevnega superveleslalomu tokrat vendarle v prednosti bolj tehnično usmerjeni smučarji. Med njimi pa ni bilo Hadalina, ki je po prestavljanju tekem in težavah s hrbtom nastop odpovedal. "Težka in zelo boleča odločitev, a trenutna realnost," je odločitev, da ne brani srebra, pojasnil Vrhničan, ki je pretekli tedne zapustil prizorišče SP, se vrnil v domovino, opravil pregled in terapije ter začel trenirati za nastope v tehničnih disciplinah.

Ob Hadalinovi odsotnosti slovenska reprezentanca ni imela realnih možnosti za vidnejši rezultat. A čeprav so bili na štartu štirje, je na koncu do veljavnega rezultata prišel le debitant na velikih tekmovanjih Nejc Naraločnik. Po 28. mestu v superveleslalomu in nadzorovanem slalomskem nastopu je z zaostankom sedmih sekund in štirih stotink pristal na 17. mestu med 23. uvrščenimi, od petnajsterice pa ga je ločila debela sekunda.

Miha Hrobat je, tako kot tudi Martin Čater in Boštjan Kline, ostal brez rezultata. Foto: Guliver Image

Zelo podobne in nič kaj blesteče usode pa so bili deležni standardni člani ekipe za hitri disciplini Miha Hrobat, Boštjan Kline in Martin Čater. Že v superveleslalomskem delu jim ni uspelo opozoriti nase, tako da so se z zaostanki približno sekunde in pol zvrstili med 16. in 19. mestom. Nato pa so v slalomu napako storili pri istih vratih. Čater in Hrobat sta takoj odstopila, Kline pa se je vnovič povzel na progo, nadaljeval, a bil na koncu diskvalificiran.

Slovenska vrsta je tako po ženskem smuku še na drugi tekmi, na kateri bi lahko ubranila odličje, ostala praznih rok. Predvsem pa ob poslavljanju specialistov za hitri disciplini in prevešanju programa SP 2021 v tehnični del še vedno čaka na vidnejši rezultat.

SP 2021, kombinacija: slalom

Super-G: