Smučarsko skakalni center Velenje s certifikatom Fis

Certifikat bo omogočal organizacijo tekem v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji na mednarodni ravni alpskega in celinskega pokala.

Certifikat bo omogočal organizacijo tekem v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji na mednarodni ravni alpskega in celinskega pokala. Foto: Matej Vranič

Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana Velenje, ki upravlja s Smučarsko skakalnim centrom Velenje, je prejšnji teden uspešno opravil pregled za mednarodni Fis-certifikat za skakalnico HS 75. Ta certifikat bo omogočal organizacijo tekem v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji na mednarodni ravni alpskega in celinskega pokala.

Smučarsko skakalni klub Velenje 31. maja od 17. ure dalje pripravlja tretjo tekmo v smučarskih skokih za pokal Mestne občine Velenje za dekleta in fante v kategorijah od 14 let do kategorije absolutno na skakalnicah HS 45 in HS 75.

Velenje pa bo septembra letos, ob 60-letnici mesta, v Smučarsko skakalnem centru Velenje gostilo alpski pokal v smučarskih skokih. Od 13. septembra do 15. septembra bo velenjske skakalnice preizkusilo več kot 100 smučarskih skakalk in skakalcev mednarodne ravni.

"V teh dneh pa smo prejeli tudi potrditev, da je Velenje uspešno kandidiralo za izvedbo svetovnega veteranskega prvenstva, ki ga bo Smučarsko skakalni klub Velenje pripravil septembra 2020," so še zapisali na velenjski občini.

Velenjska občina je maja 2017 z investicijo v višini 561.000 tisoč evrov zaključila s prenovo smučarsko skakalnega centra pod Velenjskim gradom ter zagotovila dve večji skakalnici HS 75 in HS 45. V centru se nahajajo še tri manjše skakalnice v velikosti HS 22, HS 15, HS 9.

Letos bo občina izvedla tudi obnovo manjših skakalnic HS 15 in HS, kar bo zajelo obnovo naletov in močenje skakalnic, ograje in zamenjavo plastike. Vrednost naložbe znaša 35.695 evrov od tega bo Fundacija za šport prispevala 8290 evrov, ostalo pa velenjska občina.

Preberite še: