Druga ekipa Norveške najhitrejša v mešanih štafetah

Drugo ekipo Norveške, ki je imela v cilju 5,5 sekunde naskoka pred rojaki, so zastopali Lotta Udnes Weng in Mikael Gunnulfsen v klasični ter Silje Theodorsen in Simen Hegstad Krüger v prosti tehniki. Na tretjem mestu so Švedi zaostali za 6,5 sekunde. Vse ostale štafete so zaostale več kot 45 sekund.

Drugič v zgodovini, v Planici te preizkušnje ne bo

To je bila sicer druga mešana štafetna preizkušnja v zgodovini svetovnega pokala ter prva od dveh v tej sezoni (Falun, 19. marec). V pretekli sezoni so prvo tovrstno tekmo meseca marca izvedli v Falunu, najboljša pa je bila ameriška četverica. V švedskem zimskošportnem središču so lani izvedli tudi mešani ekipni sprint, slavila je domača dvojica.

Na svetovnem prvenstvu v Planici mešane štafetne tekme v smučarskem teku ne bo, mešane ekipe pa bodo tekmovale v smučarskih skokih ter nordijski kombinaciji.

Karavana svetovnega pokala v smučarskem teku se prihodnji konec tedna seli v švicarski Davos, kjer bodo še zadnje tekme pred Tour de Skijem. Ta se bo začel 31. decembra v švicarskem Val Müstairu.