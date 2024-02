Skakalke upajo na bolj pošteno tekmo. Pa bo res?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred smučarskimi skakalkami je še druga posamična tekma na veliki skakalnici v Willingenu. Sobotna je potekala v zahtevnih in neenakovrednih pogojih, smučino je načel dež, vremenske razmere pa tudi danes naj ne bi bile ugodnejše. Spremljala naj bi jih dež in močnejši veter. Skakalke kljub vsemu upajo na bolj pošteno tekmo. Ta je predvidena ob 11.15, pred tem pa naj bi izpeljali še prolog, saj je prijavljenih zgolj 34 tekmovalk.

Organizatorji svetovnega pokala v smučarskih skokih na največji skakalnici v Willingenu ta konec tedna nimajo sreče z vremenom. Na nemškem prizorišču sta dež in veter že v soboto poskrbela za tekmi v neenakovrednih razmerah. Tudi danes naj vreme ne bi bilo prijaznejše. Dež naj bi spremljal še močnejši veter.

V soboto se je najbolje znašla Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger, ki je skočila do druge zmage svetovnega pokala. Najvišje uvrščena Slovenka je bila na devetem mestu Nika Križnar, ki se je med deseterico prebila s 25. mesta po prvi seriji. Vodilna skakalka zime Nika Prevc je bila 15., a je kljub temu zadržala zanesljivo skupno vodstvo.

Na nedeljsko tekmo je znova prijavljenih komaj 34 skakalk, tako da kvalifikacije ne bodo potrebne. Bodo pa ob 10.20. poskušali izpeljati prolog, ob 11.15 pa je predvidena prva serija. Od Slovenk bo prva skočila Taja Bodlaj (številka 8), sledile ji bodo Ajda Košnjek (9), Katra Komar (15), Križnarjeva (29) in kot zadnja Prevčeva (34).

Nika Križnar je bila v sobotni finalni seriji najboljša med vsemi Slovenkami in s 25. mesta napredovala na deveto. Foto: Jure Makovec/STA

Prevčeva zanesljivo v rumenem, Slovenke izgubile prvo mesto

Vodilna skakalka svetovnega pokala Prevčeva ima na prvem mestu ima 869 točk, druga Juki Ito dobrih 150 manj, tretja Eva Pinkelnig jih je zbrala 671.

So pa Slovenke po uspešnem sobotnem dnevu Avstrijk izgubile vodstvo v pokalu narodov. V dvoboju za lovoriko znova vodijo severne sosede, ki so z 2254 točkami Slovenkam ušle za 113 točk. Pred današnjo tekmo so imele Zupančičeve varovanke 71 točk prednosti. Tretje Japonke za vodilnimi zaostajajo že 791 točk.

Prihodnji konec tedna bo prost, v Planici mladinsko nordijsko SP

Tekmovalke v svetovnem pokalu bodo imele prihodnji konec tedna tekmovanja prost, 16. februarja pa bodo sezono nadaljevale v romunskem Rašnovu. Nekatere se bodo prihodnji teden udeležile mladinskega nordijskega svetovnega prvenstva do 23 let v Planici, a med temi ne bo Prevčeve, ki misli usmerja v branjenje rumene majice.

