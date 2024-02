Niki napovedali boj za vrh, Prevčeva na "rumeni misiji"

Smučarske skakalke so zbrane v Willingenu, kjer je ob 12.15 predvidena prva od dveh posamičnih preizkušenj na največji skakalnici svetovnega pokala. Slovenki Nika Prevc in Nika Križnar sta odlično opravili s petkovim prologom, zaostali sta le za zmagovalko Silje Opseth. 18-letna Prevčeva lahko še poveča prednost v skupnem seštevku. Na tekmi, med katero vremena napoved ni obetavna, bodo nastopile še tri Slovenke.

Potem ko so smučarske skakalke pretekli teden na Ljubnem ob Savinji tekmovalke na eni najmanjših skakalnic v svetovnem pokalu, jih ta konec tedna čakata tekmi na največji skakalnici v Willingenu (HS 147). Za tekmo je prijavljenih zgolj dobrih 30 tekmovalk, tako da kvalifikacije niso bile potrebne, so pa v petek izpeljali prolog.

Najbolje se je znašla Norvežanka Silje Opseth, ki je skočila kar 149 metrov in se razveselila denarne nagrade. Na drugem in tretjem mestu sta se zvrstili Nika Križnar, ki je tu zmagala leta 2022, in vodilna v svetovnem pokalu Nika Prevc ter napovedali novo bitko za vrh. V prvi seriji bomo videli še tri Slovenke: Ajdo Košnjek (16. na prologu), Katro Komar (23.) in Tajo Bodlaj, ki se ji petkov skok ni posrečil, tako da je končala na zadnjem, 33. mestu.

Že v petek je organizatorjem nagajalo vreme, danes naj je bi bilo nič drugače, saj naj bi izvedbo oteževal veter, pričakujejo pa tudi dež in meglo.

Prva serija ženske preizkušnje je predvidena ob 12.15, kot prva od Slovenk bo skočila Bodlajeva (številka 8), sledile ji bodo Košnjekova (9), Komarjeva (17), Križnarjeva (29) in Prevčeva (34). Uro pred tem bodo poskušali izpeljati poskusno serijo.

Slovenke bodo poskušale povečati vodstvo v pokalu narodov. Foto: www.alesfevzer.com

Posamično in ekipno slovensko vodstvo

Tako v posamični kot "ekipni" konkurenci svetovnega pokala je na vrhu Slovenija. Prevčeva ima na vrhu razvrstitve 853 točk, druga Juki Ito 679, tretja Eva Pinkelnig pa 651. Križnarjeva je na šestem mestu s 469 točkami.

Slovenke vodijo tudi v pokalu narodov, trenutno so pri 2.086 točkah, druge in edine resne tekmice za lovoriko Avstrijke zaostajajo 71 točk. Japonke na tretjem mestu zaostajajo že 749 točk.

V nedeljo v Willingenu sledi še ena individualna preizkušnja, nato pa prost konec tedna. Naslednji teden bo v Planici potekalo nordijsko svetovno prvenstvo do 23 let, na katerem pa Prevčeva ne bo skakala.

Willingen, posamična tekma