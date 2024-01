Nova priložnost za slovenske orle

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po sobotni ekipni tekmi, na kateri so slovenski skakalci zasedli odlično drugo mesto, bo v nedeljo v Zakopanag ob 16. uri čas še za posamično, na kateri bo nastopilo pet slovenskih orlov – Anže Lanišek, Peter Prevc, Lovro Kos, Domen Prevc in Timi Zajc. Sodeč na pretekla dva dneva je osrednji favorit za zmago vodilni v skupnem seštevku, Avstrijec Stefan Kraft.

Kvalifikacije za današnjo tekmo so bile na sporedu že v petek, v katerih je bil Peter Prevc četrti. Med deset sta skočila Lovro Kos (7.) in Anže Lanišek. Na tekmo sta se uvrstila tudi Domen Prevc (17.) in Timi Zajc (23.).

Prvi štirje so zastopali slovenske barve na sobotni moštveni preizkušnji, na kateri je bila Slovenija druga za Avstrijo, ki je imela v svojih vrstah izjemnega Stefana Krafta.

Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala je bil zmagovalec že petkovih kvalifikacij, ob takšnem skakanju pa se lahko nadeja novega zmagoslavja. Dobre skoke kaže v Zakopanah tudi Nemec Andreas Wellinger.

Zakopane, posamična tekma (m):