Slovenke v boj za najvišja mesta

Z današnjo predzadnjo tekmo sezone svetovnega pokala smučarskih skakalk; prva serija bo na sporedu ob 13.30, se bo v Oberhofu začel nenadejan finale sezone. Slovenke so v kvalifikacijah znova blestele.

Slovenke so kvalifikacije opravile z odliko, saj je olimpijska prvakinja Urša Bogataj zmagala, Špela Rogelj je bila tretja, Nika Križnar peta in Ema Klinec šesta. Na tekmo sta se uvrstili tudi dvakratna mladinska svetovna prvakinja Nika Prevc s 26. in Jerneja Brecl s 35. mestom.

Po odpovedi dveh ruskih prizorišč v Nižnjem Tagilu in Čajkovskem in dejstvu, da pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) niso našli nadomestnega prireditelja, je Oberhof za skakalke postal zadnja postojanka sezone.

Slovenske skakalke imajo v pokalu narodov, enem glavnih ciljev sezone, pred najbližjimi zasledovalkami Avstrijkami zdaj 428 točk naskoka. To je po zadnjih res izjemnih sezonah še edina lovorika, ki manjka v vitrini slovenskih skakalk.

V nedeljo bo na sporedu še druga posamična preizkušnja z začetkom ob 14.45.

Smučarski skoki, Oberhof:

