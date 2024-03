V živo: Kosova odločna napovedm na delu tudi legendarni Kasai

V Lahtiju imajo danes skakalci dvojni program. Najprej so opravili s kvalifikacijami, ki jih je pred Andreasom Wellingerjem in Rjojujem Kobajašijem dobil vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Stefan Kraft, pravkar pa poteka še posamična preizkušnja. Na delu je peterica slovenskih orlov – Lovro Kos, Peter Prevc, Domen Prevc, Žak Mogel in Maksim Bartolj. Najboljši v kvalifikacijah je bil Kos na osmem mestu, medtem ko je bil na treningu najboljši med vsemi. Petru Prevcu se trening skok ni najbolj posrečil in pristal pri zgolj 101,5 metra, a se je hitro sestavil za kvalifikacijski skok. Domen Prevc je bil v kvalifikacijah na 13 naš drugi najboljši mož. Na Finskem nastopa tudi 51-letni Noriaki Kasai.