V živo: Lanišek v kvalifikacijah napovedal boj za vrh, vseh pet Slovencev na tekmi

Smučarske skakalke so sezono svetovnega pokala končale v petek v Lahtiju, ko je Nika Prevc zmagala, Ema Klinec pa bila tretja, skakalci pa so program na finskem prizorišču začeli danes. Opravili so z dvema trening skokoma in kvalifikacijami, v katerih je bil najboljši Slovenec Anže Lanišek na četrtem mestu. Na tekmo, ki se bo začela ob 16.35, se je prebila tudi preostala četverica. To bo zadnja posamična tekma na veliki skakalnici te sezone. V nedeljo bodo namreč skakalci tekmovali na superekipni preizkušnji v parih, prihodnji teden pa na letalnici.