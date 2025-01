Slovenski skakalci po stopničke

Danes ob 16.15 bo v poljskih Zakopanah ekipna tekma svetovnega pokala v smučarskih skokih. Iz slovenskega zornega kota bi lahko bila uspešna, če gledamo na dosežke naših orlov v petkovih kvalifikacijah. Nastopili bodo Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Anže Lanišek. Osrednji favoriti so Avstrijci in Norvežani.