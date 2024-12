Tepeševe varovanke v lov na nove stopničke

Po sobotni maratonski tekmi v Džangdžjakov dekleta danes čaka še druga posamična tekma na Kitajskem. Po novem lepem uspehu, ko sta Nika Prevc in Ema Klinec zasedli 3. in 4. mesto, se bo vse skupaj začelo ob 8. uri s kvalifikacijami, ob 9.30 pa sledi še drugi boj za točke svetovnega pokala.

V soboto, ko se je tekma razvlekla na več kot dve uri, je slavila Nemka Katarina Schmidt, ki se je z novimi stotimi točkami na računu utrdila v skupnem vodstvu. Edina, ki ji sledi z manj kot sto točkami zaostanka je prav Nika Prevc, ki je kot edina v tej sezoni uspela premagati Nemko. To ji je uspelo na prvi tekmi sezone.

Tudi na drugi tekmi na prizorišču, kjer so se za olimpijske kolajne borili pred dvema letoma, se bo v kvalifikacijah predstavilo pet Slovenk. Poleg Prevc in Klinec bosta na delu še v soboto 27. Tina Erzar in 29. Nika Vodan, vtis pa bo po neuspešnih kvalifikacijah želela popraviti tudi Taja Bodlaj.

Džangdžjakov, kvalifikacije, nedelja:

Smučarske skakalke nato po tekmi čaka selitev nazaj v Evropo. Naslednja postaja svetovnega pokala bo Švica, natančneje Engelberg.