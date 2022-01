Avstrijci hitro našli zamenjavo za Flachau

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi porasta okužb z novim koronavirusom na Solnograškem so tekmi iz Flachaua preselili v Schladming. Foto: Guliverimage/Getty Images

Potem ko so danes odpovedali ženski nočni slalom za svetovni pokal v alpskem smučanju v Flachauu, so v Mednarodni smučarski zvezi že našli novega prireditelja. Tekma bo ostala v Avstriji, datum (11. januar) in ure ostajajo enaki, prizorišče pa bo Schladming.