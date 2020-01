Slovensko smučišče – kraj srečnega imena za češko genialko Ester Ledecka #video

Da ima Ester Ledecka Roglo rada ni skrivnost. To je povedala že večkrat. In kot kaže ima tudi Rogla rada njo. Tu je prav na današnji dan leta 2014, pri 19 letih, prvič zmagala na tekmi svetovnega pokala, in šest let pozneje na istem prizorišču najvišjo stopnico zmagovalnega odra okupirala še petič.

Nepozabni 18. januar 2014/2020

Ester Ledecka je z današnjo zmago na Rogli postala (še) prva tekmovalka v zgodovini, ki je v isti sezoni zmago dosegla na tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju (smuk v Lake Louisu) in deskanju. Tako je na nek način ponovila nekaj, kar ji je leta 2018 že uspelo na olimpijskih igrah v Pjongčangu, ko je postala olimpijska prvakinja v superveleslalomu in deskanju.

Priljubljena med navijači:

Rogla je eno njenih najljubših prizorišč. "Organizatorji se res potrudijo, da sta progi (tekmovalci vozijo na modri in rdeči progi) kar najbolj izenačeni. Res imam rada Roglo," je po 18. zmagi v svetovnem pokalu v deskanju na snegu, peti na Rogli, svetovna športna senzacij laskala slovenskemu prizorišču in organizatorjem, ki so pod streho pospravili še osmo tekmo svetovnega pokala v deskanju.

Na Rogli je leta 2014 Ledecka dosegla svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Foto: Vid Ponikvar

Iz alpskih smuči za kratek čas na snežno desko

To je bila šele druga deskarska tekma za 24-letnico iz Prage v tej zimi, saj je v začetku sezone pozornost raje usmerila v hitri disciplini alpskega smučanja.

Fokus se ji je obrestoval – decembra je v Lake Louisu (prvič) zmagala v smuku in prepričala še zadnje nejeverne Tomaže, ki so mislili, da je šlo na olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer je svet šokirala z zmago v superveleslalomu, in to potem, ko so nekateri mediji za olimpijsko prvakinjo že okronali Avstrijko Anno Veith, za srečno naključje.

18. zmaga v svetovnem pokalu deskanja in peta zmaga na Rogli. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Prvo deskarsko preizkušnji v tej zimi – v torek v Bad Gasteinu v Avstriji – je hči nekdanje umetnostne drsalke Zuzane in priljubljenega glasbenega izvajalca Janeka ter vnukinja hokejista Jana Klapca, končala kot druga. In to po zgolj enem (!) dnevu deskarskega treninga.

"Tokrat je bilo lažje, imela sem več časa za pripravo," je po tem, ko je že opravila s podpisovanjem avtogramov in fotografiranjem z navijači (med njimi je bila tudi Čehinja, zaposlena na češkem veleposlaništvu v Sloveniji) pripovedovala zgovorna športnica, ki se zdaj vrača na teren Ilke Štuhec.

Bo v Banskem spet mešala štrene smukačicam?

Že prihodnji konec tedna bo nastopila v smuku in superveleslalomu in to na prizorišču, kjer doslej še ni smučala z alpskimi smučmi. "Bansko v Bolgariji sicer poznam (leta 2018 je tam zmagala v paralelnem veleslalomu), a ne kot alpska smučarka. To bo zame povsem nova izkušnja, in tekme se zelo veselim."

Ta konec tedna se vrača na alpske smuči. Foto: Getty Images

Na vprašanje, kako bi primerjala deskanje in alpsko smučanje – dva tako različna športa – je odgovorila, da res težko.

"Pri smuku in superveleslalomu gre za samo eno vožnjo, pri deskanju jih je do finala precej več, zato moram biti osredotočena večji del dneva, kar zahteva precej drugačno mentalno pripravo. Razlika je tudi v tem, da je na tekmah alpskega smučanja več gledalcev, a tudi na Rogli jih je veliko, kar je super, saj gre za odlično organizirano tekmo," je še enkrat popihala na dušo požrtvovalnim organizatorjem.

Smučanje ali deskanje? Ne bi se mogla odločiti.

Češka dvoživka še pravi, da se ne more odločiti, kateri šport ji je ljubši, saj uživa v kombinaciji obeh.

Ledecka je na Rogli prekinila niz štirih zaporednih zmag Nemke Ramone Hofmeister (na levi), vodilne v skupnem seštevku. Foto: Matic Ritonja/Sportida

"Seveda bi bilo zame lažje in bi dosegala boljše rezultate, če bi tekmovala samo v enem športu, a za mojo glavo in moje srce boljše, da sem prisotna v obeh. Ne morem si predstavljati, da bi se ukvarjala samo z enim športom," je dejala Ledecka, ki verjame, da bo deskanje v prihodnosti spet pridobilo nas veljavi. "Kitajci imajo odlično reprezentanco, ki se pripravlja na olimpijske igre (Peking 2022, op. a.) in to je zagotovo dobro za naš šport," je prepričana.

Glavni trener kitajske reprezentance v deskanju na snegu je Peter Kotnik, oče slovenske deskarke Glorie Kotnik. Daljši pogovor z njim bomo objavili v prihodnjih dneh.

Fotogalerija z Rogle (fotio: Matic Ritonja/Sportida)