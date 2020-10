Skoraj neverjetno: svetovni pokal v Dresdnu pred gledalci

Prireditelji sprinterske tekme svetovnega pokala v smučarskem teku v nemškem Dresdnu nameravajo tekmovanje izvesti z gledalci. Kot so sporočili v petek, so ta konec tedna začeli prodajati vstopnice za prireditev, ki bo na sporedu 19. in 20. decembra. Nemci so s tem kljub koronski krizi napovedali tudi prisotnost gledalcev na smučarskih tekmah drugod po Evropi.