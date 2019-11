Začenja se zares: v Wisli tudi sedem slovenskih orlov

Selektor reprezentance Gorazd Bertoncelj je že pred časom določil sedmerico, ki bo lovila točke na uvodnih dveh postojankah sezone v Wisli in Kuusamu. Na Poljsko je odpeljal Timija Zajca, Anžeta Laniška, Petra in Domna Prevca, Tilna Bartola, Anžeta Semeniča in Roka Justina in ocenjuje, da so njegovi varovanci solidno pripravljeni na novo zimo.

Današnje kvalifikacije se bodo na skakalnici Adama Malysza začele ob 18. uri.

Smučarski skoki, Wisla, kvalifikacije:

