V živo: Še zadnjič pred Planico

Anže Lanišek in tekmeci bodo še zadnjič skakali pred finalom svetovnega pokala v Planici. V Lahtiju, kjer so bili Slovenci v soboto na ekipni tekmi drugi, bo v nedeljo še posamična tekma. Kvalifikacije so se začele ob 13.50, prva serija pa ob 15.15.