Skakalne smuči pospravila v kot pri vsega 22 letih

Coline Mattel ima, čeprav je stara šele 22 let, bogato skakalno zgodovino, v kateri je spisala številne lepe trenutke. Medalje na največjih tekmovanjih je začela osvajati že leta 2009, ko je bila na mladinskem svetovnem prvenstvu bronasta, in to pri vsega 13 letih. Leto dni kasneje je bila srebrna, naslednje leto zlata.

Nato je že prišlo na vrsto člansko svetovno prvenstvo v Oslu. To je bilo premierno za ženske skoke in Mattelova, ki je štela vsega 15 pomladi, je nemudoma osvojila bronasto odličje.

Naslednjo sezono je odlično nastopala, poletela do dveh zmag v svetovnem pokalu in končala na odličnem tretjem mestu.

Olimpijski bron vrhunec

Na vrsto je prišlo olimpijsko koledarsko leto in z njim igre v Sočiju. Tudi v Rusiji je stopila na zmagovalni oder in si okoli vratu nadela bronasto medaljo. Od takrat ni več našla stika z vrhom.

V štirih letih ji ni več uspelo priti med najboljše tri, zdaj pa se je pri 22 letih odločila končati kariero.

V Sočiju se je veselila bronastega odličja. Foto: Sportida

"Odločitev ni bila lahka, vendar mislim, da je po enajstih letih mednarodnega nastopanja in praktično 15 letih trdega treniranja čas za slovo. Smuči bom postavila v kot v nedeljo na francoskem državnem prvenstvu. Srce bo bolelo, a ne bom obžalovala te odločitve. Zaradi skokov sem imela verjetno najlepše trenutke v življenju. S skoki sem rasla. Bila sem zraven, ko so ženski skoki začeli pridobivati veljavo. Pot do tega, da se bo letelo na letalnicah in da bodo ekipne tekme na velikih tekmovanjih, je še zelo dolga Ponosna sem, da sem tudi sama pisala zgodovino skokov," je ob skakalnem slovesu zapisala Mattelova.