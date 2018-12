Sedmerica Slovencev na Tour de ski

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na novoletni turneji smučarskih tekačev Tour de ski bodo nastopili Katja Višnar, Vesna Fabjan, Alenka Čebašek, Eva Urevc, Anamarija Lampič ter Janez Lampič in Miha Šimenc. Turneja se bo začela 29. decembra v italijanskem Toblachu s sprintoma v prosti tehniki.

Dan pozneje se bodo na istem prizorišču na 10 km v prosti tehniki pomerila dekleta ter na pet kilometrov daljši progi še tekači. Sedma, zadnja etapa bo na sloviti prelaz Alpe Cermis, ko bodo najbolj vzdržljivi 6. januarja opravili še devetkilometrski brutalni vzpon.

Nejc Brodar največ pričakuje od prvega dela

Vodja slovenske ekipe Nejc Brodar je dejal, da največ pričakuje od prvega dela, ko sta dve tekmi sprinta v drsalni tehniki. Cilj pri dekletih bo najmanj preboj v polfinale, pri fantih pa do točk svetovnega pokala. Želi si, da bi Lampičeva in Čebaškova nadaljevali turnejo do konca oziroma čim dlje, mogoče tudi Šimenc.

Lani je na enega najpomembnejših tekaških dogodkov potovala le trojica, Vesna Fabjan, Anamarija Lampič in Miha Šimenc, ki turneje Tour de ski ni končala, še najdlje je vztrajala Anamarija Lampič, ki pa je po klasičnem sprintu v Oberstdorfu tudi predčasno zaključila tekmovanje.

Heidi Weng Foto: Guliver/Getty Images

Lani sta slavila Heidi Weng in Dario Cologna

V prejšnji zimi sta turnejo dobila Norvežanka Heidi Weng in Švicar Dario Cologna. Prva je na vzponu na Alpe Cermis hitro ujela rojakinjo Ingvild Flugstad Oestberg in na vrh prišla z 48 sekundami prednosti. Pred etapo je imela Wengova le 1,8 sekunde zaostanka za Oestbergovo. Wengova je s tem zabeležila drugo zaporedno zmago v tem tekmovanju, prej je bila trikrat tretja. Drugo mesto je osvojila Oestbergova, tretjeuvrščena Američanka Jessica Diggins pa je zaostala že poltretjo minuto.

Cologna je v minuli sezoni četrtič v karieri postal zmagovalec novoletne turneje. Na zadnji preizkušnji je ubranil vodstvo, ki si ga je pritekel v prejšnjih dneh. Drugouvrščenega Norvežana Martina Johnsruda Sundbyja je premagal za minuto in 26,5 sekunde. Na tretjem mestu je končal Kanadčan Alex Harvey. Cologna je bil na Tour de Ski najboljši že v letih 2009, 2011 in 2012.