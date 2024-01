Slovenke v neusmiljenem boju s časom: Izbrali smo plan Ž

Slovenske skakalke Nika Prevc, nosilka rumene majice v svetovnem pokalu, Ema Klinec, Nika Križnar in Katra Komar so na Japonsko, kjer bosta v Saporu in Zau naslednji postojanki sezone, prispele brez opreme in prtljage. Tudi zato so prvi trije skoki za trening na veliki skakalnici minili brez najboljše skakalke to zimo. Brez opreme so tudi Kanadčanke, Romunke in tekmovalka Kosova, tako da bodo kvalifikacije v upanju, da reprezentance dobijo opremo, tik pred tekmo.

Ker oprema ni prišla, smo izbrali plan Ž

Okoli ponoči po slovenskem času so iz Smučarske zveze Slovenije sporočili, da je se je tekom dneva in noči v reševanje izgubljene prtljage in opreme aktivno vključilo Veleposlaništvo RS v Tokiu: "Locirali so izgubljeno prtljago in opremo ter poskrbeli za letalski prevoz v Saporo. Žal so zaradi zamud na letališču včerajšnji leti ostali prizemljeni. Letalska agencija je obljubila, da bosta oprema in prtljaga v Saporo prispeli danes do 13:00 po lokalnem času. To je tri ure pred začetkom tekmovanja. Smo v stalnem stiku s FIS in iščemo možne rešitve, da bi dekletom omogočili nastop na današnji tekmi."

Nika Križnar je dobro uro pred kvalifikacijami na družbenem omrežju zapisala: "Dali smo vse od sebe in se trudili po najboljših močeh, da bi oprema le prišla pravočasno do hotela. Ker pa to ni bilo možno, smo izbrali plan Ž in upam, da bo ta uspel." Ob tem je zaželela srečo trem kolegicam.

Če bodo Slovenke po spletu okoliščin vendarle lahko nastopile v kvalifikacijah, se bodo za nastop na tekmi potegovale štiri tekmovalke. S številko 34 bo prva nastopila Katra Komar, s številko 50 Nika Križnar, tik za njo bo nastopila Ema Klinec, kot zadnja pa se bo na zaletišče s številko 58 podala še vodilna skakalka zime Nika Prevc.

V kvalifikacijah bo nastopilo 58 skakalk, tekma se bo začela ob 8. uri po slovenskem času.

Saporo, smučarski skoki, kvalifikacije (Ž)