Sankcije v skokih? "Odpovedali bomo vse, če bodo nastopili Rusi!"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi ruske invazije na Ukrajino se posledice čutijo tudi v športu. Agresijo Rusije skušajo sankcionirati na številnih področjih in nič drugače ni na športnem terenu. V smučarskih skokih so že odpovedali tekme na ruskih prizoriščih, zdaj bi rade nekatere države prepovedale nastop ruskim skakalcem in skakalkam na njihovih tleh.

Z današnjimi trening skoki se v Zakopanah na Poljskem začenja mladinsko nordijsko svetovno prvenstvo, na katerem ima Slovenija prav tako svoje predstavnike in visoke apetite. A pred začetkom tekme skoki še niso v ospredju, saj se veliko govori o nastopanju ruskih športnikov. Poljski minister Kamil Bortniczuk je v javnost poslal jasno sporočilo, da bo odpovedal prvenstvo pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS), če bodo odgovorni na FIS Rusom dovolili nastopiti.

Prav Poljska je tista država, ki je za zdaj sprejela največ beguncev iz Ukrajine, ki so pobegnili vojni v njihovi državi. "Stališče FIS v povezavi z ruskimi športniki in njihovimi nastopi na tekmah je jasno. Da bi zagotovili pošteno igro, lokalni organizatorji ne bi smeli izključiti športnikov na osnovi spola, nacionalnosti ali spolne usmerjenosti," so zapisali na FIS. Njihovo razmišljanje je naletelo na številne kritike. Oglasil se je tudi lanski junak svetovnega pokala Halvor Egner Granerud: "Kako je lahko pošteno, da morajo ukrajinski olimpijski športniki ostati doma, da branijo svojo državo. Raje se zamislite, da šport ni politika."

V pogovoru za sport.onet.pl je Bortniczuk jasno dejal, kaj zahtevajo od FIS: "Poslali smo pismo, da v Zakopanah, kjer bo prvenstvo, Rusi ne bodo nastopili." Neposreden je tudi generalni sekretar poljske smučarske zveze Jan Winkiel: "Zelo aktivno lobiramo za izključitev Rusov z vseh tekmovanj na mednarodni ravni v vseh disciplinah pod okriljem FIS."

Za izključitev ruskih skakalcev se zavzemajo tudi Norvežani, ki bodo med 7. in 10. marcem gostili svetovno prvenstvo v poletih, vendar so jim na FIS poslali zgornji zapis in za zdaj zavrnili zahtevo.