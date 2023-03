Polona Klemenčič malce izgubila, Anamarija Lampič nenatančna

Polona Klemenčič je znova prišla do točk, možnost za ponovitev ali izboljšanje petkove najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu pa izpustila iz rok na prvem streljanju, ko je bila dvakrat nenatančna.

Nato je zgrešila še enkrat leže in nato še enkrat na zadnjem streljanju, s čimer so možnosti za uvrstitev med najboljših 20 splavale po vodi. Ciljno črto je prečkala 2:45,7 minute za zmagovalko.

Anamarija Lampič je na strelišču pustila nepokritih kar osem tarč, od tega je trikrat zgrešila na zadnjem streljanju. V cilj je prišla 4:45,1 minute za Röiseland na 50. mestu. To je bilo njeno sploh prvo zasledovanje v svetovnem pokalu. Na svetovnem prvenstvu v Oberhofu je bila 51.

V četveroboju za zmago je na zadnjem strelskem postanku po zgrešeni tarči odpadla vodilna v skupnem seštevku Francozinja Julia Simon, v boj za zmago pa so se podale Röiseland, Tandrevold in Chevalier-Bouchet. Največ moči je imela že petkova zmagovalka sprinta in tako ob enem zgrešenem strelu prišla do 19. posamične zmage in druge v tej sezoni.

Tandrevold je prav tako zgrešila en strel, zaostala pa je 2,2 sekunde. Chevalier Bouchet je ob popolnem strelskem nastopu v cilj prišla 15,3 sekunde za zmagovalko.

V skupnem seštevku ima danes četrtouvrščena Simon 893 točk, Švedinja Elvira Öberg je ostala pri 735, potem ko je bila v sprintu zunaj najboljše šestdeseterice. Precej se ji je približala danes peta Italijanka Lisa Vittozzi, ki je zbrala 720 točk.

V nedeljo bosta na sporedu še mešana štafeta in tekma parov.

Izidi, ženske, zasledovanje 10 km: 1. Marte Olsbu Röiseland (Nor) 29:22,7 (1)

2. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) + 2,2 (1)

3. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 15,3 (0)

4. Julia Simon (Fra) 53,0 (2)

5. Lisa Vittozzi (Ita) 1:09,6 (2)

6. Denise Herrmann-Wick (Nem) 1:09,6 (3)

...

23. Polona Klemenčič (Slo) 2:45,7 (4)

50. Anamarija Lampič (Slo) 4:45,1 (8)

... Svetovni pokal, skupno (16): 1. Julia Simon (Fra) 893 točk

2. Elvira Öberg (Šve) 735

3. Lisa Vittozzi (Ita) 720

4. Dorothea Wierer (Ita) 679

5. Denise Herrmann-Wick (Nem) 668

6. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 627

...

35. Polona Klemenčič (Slo) 125

44. Anamarija Lampič (Slo) 91

...

