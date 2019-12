Riiber vnovič najboljši, Vrhovnik še tretjič brez točk

Edini slovenski predstavnik Vid Vrhovnik je znova ostal brez točk svetovnega pokala in zasedel 40. mesto (+4,58,7).

Sneženje na prizorišču olimpijskih iger leta 1994 se je umirilo šele na tekaškem delu preizkušnje. Po skokih je znova vodil v tej zimi nepremagljivi Riiber, ki je imel štiri sekunde prednosti pred Avstrijcem Franzom Josefom Rehrlom.

Na 40. mestu med 50 tekmovalci je bil Vid Vrhovnik, po 114 m dolgem skoku (101 točka) je imel tri minute in 27 sekund zaostanka na startu teka. Večino tekaškega dela je opravil sam v smučini in končal prav tako na 40. mestu.

Še petič na peti tekmi sezone je prepričljivo slavil Riiber, četrto dvojno norveško zmago pa je potrdil Graabak, peti po skokih. Geiger je bil tisti, ki je preprečil, da bi še tretjič v tej zimi na zmagovalnem odru stali zgolj Norvežani.

Svetovni pokal se bo po tednu premora nadaljeval čez 14 dni v Ramsauu, kjer bodo zadnje tekme kombinatorcev na najvišji ravni letos.

Izidi, skok in 10 km teka:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 29:27,4

2. Joergen Graabak (Nor) + 20,2

3. Vinzenz Geiger (Nem) 47,9

4. Fabian Riessle (Nem) 53,3

5. Eric Riessle (Nem) 53,6

6. Jens Luraas Oftebro (Nor) 58,0

...

40. Vid Vrhovnik (Slo) 4,58,7



Skupno (5):

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 500

2. Joergen Graabak (Nor) 335

3. Jen Luraas Oftebro (Nor) 265

4. Vinzenz Geiger (Nem) 242

5. Espen Bjoernstad (Nor) 228

6. Fabian Riessle (Nem) 192

...