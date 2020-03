Riiber potrdil prevlado tudi na zadnji tekmi

Tudi na zadnji tekmi 22-letni Norvežan ni imel prave konkurence. Na skakalnici si je priboril veliko prednost, ki jo je brez težav zadržal tudi po desetkilometrskem teku. Nemec Fabian Riessle je na cilju zaostal 54 sekund, tretjeuvrščeni Finec Ilkka Herola pa še sedem desetink več.

V svetovnem pokalu je Riiber zbral 1586, 480 več od rojaka Joergena Grabaaka, Nemec Vinzenz Geiger, ki je zmagal dvakrat v sezoni, na tretjem mestu jih je osvojil 917.

Slovenskih tekmovalcev že nekaj časa ni na tekmah, za njimi je slaba sezona, saj po dolgem času niso osvojili niti točke.

Svetovni pokal bi se moral zaključiti naslednji teden v nemškem Schonachu, kjer pa so morali tekmovanje zaradi pomanjkanja snega odpovedati, piše STA.

* Izidi:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 23:59,9

2. Fabian Riessle (Nem) + 54,1

3. Ilkka Herola (Fin) 54,8

4. Akito Watabe (Jap) 1:08,0

5. Joergen Grabaak (Nor) 1:10,1

6. Eric Frenzel (Nem) 1:13,4

- vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1586

2. Joegen Grabaak (Nor) 1106

3. Vinzenz Geiger (Nem) 917

4. Jens Luraas Oftebro (Nor) 790

5. Fabian Riessle (Nem) 658

6. Espen Bjoernstad (Nor) 606