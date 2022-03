Riiber do dvojčka na Holmenkollnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveški nordijski kombinatorec Jarl Magnus je na Holmenkollnu zabeležil še drugo zmago konec tedna in tretjo zapovrstjo v svetovnem pokalu. Tokrat je po skoku zasedal drugo mesto, a je v teku le prehitel najboljšega skakalca, Avstrijca Maria Seidla, ki pa je bil z drugim mestom vseeno zelo zadovoljen. Tretje mesto je zasedel Riiberjev rojak Jens Luraas Oftebrö.

Avstrijec Johannes Lamparter, vodilni v svetovnem pokalu, v katerem je Riiber zaradi poškodbe izpustil nekaj tekem, je zasedel osmo mesto in obdržal le še 15 točk prednosti pred Norvežanom. Do konca pokala sta le še dve tekmi, in sicer naslednji teden na finalu v Schonachu.

Slovencev v Skandinaviji ni.

Izidi: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 24:00,9 2. Mario Seidl (Avt) + 17,8 3. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 31,3 4. Franz-Josef Rehrl (Avt) 39,0 5. Ilkka Herola (Fin) 45,0 6. Espen Andersen (Nor) 48,1 Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Johannes Lamparter (Avt) 1202 2. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1183 3. Vinzenz Geiger (Nem) 869 4. Joergen Grabaak (Nor) 673 5. Kristjan Ilves (Est) 567 6. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 560 ... 50. Vid Vrhovnik (Slo) 8

