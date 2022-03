Riiber spet v zmagovitem nizu

Vodil je po skoku, po teku pa je v cilj prišel s skoraj 54 sekundami prednosti pred Avstrijcem Johannesom Lamparterjem, ki tako še naprej uspešno brani vodstvo v svetovnem pokalu. Riiber je zabeležil svojo 46. zmago v svetovnem pokalu

"Riiber je najboljši kombinatorec vseh časov, a mu ne želim kar tako predati zmage v svetovnem pokalu. Dokazujem, da se bom boril do konca. Uživam v rumeni barvi, v njej želim biti do konca," je po tekmi dejal Lamparter, ki ima tri tekme pred koncem v skupnem seštevku 87 točk prednosti pred Norvežanom, ta je zaradi poškodbe moral izpustiti kar nekaj tekem.

Slovenskih tekmovalcev ni bilo na startu.

Izidi:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 23:00,2

2. Johannes Lamparter (Avt) + 53,9

3. Jens Luraas Oftebro (NOR) 1:05,4

4. Joergen Graabak (Nor) 1:14,8

5. Philipp Orter (Avt) 1:19,3

6. Mario Seidl (Avt) 1:25,2

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Johannes Lamparter (Avt) 1170 točk

2. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1083

3. Vinzenz Geiger (Nem) 869

4. Joergen Grabaak (Nor) 665

5. Kristjan Ilves (Est) 567

6. Eric Frenzel (Nem) 554

...

50. Vid Vrhovnik (Slo) 8