Vse je nared za peto žensko izvedbo "turneje surovega zraka", ki bo obe skakalni karavani odpeljala od Osla do Trondheima in Vikersunda, kjer bosta dve tekmi na letalnici.

Skakalke čaka šest tekem, prva v soboto na Holmenkollnu, a še pred tem bodo zvečer opravile kvalifikacije oziroma prolog, v katere je prijavljenih 53 skakalk.

V seštevek turneje šteje 16 serij skokov na treh prizoriščih (šest v Oslu, šest v Trondheimu in štiri v Vikersundu, kjer bo letelo največ 20 tekmovalk). Za skupno zmago, ki prinaša dodatnih 40 tisoč evrov, se bo treba izkazati tako na srednji kot veliki skakalnici in velikanki.

Na prvih dveh izvedbah se je skupne zmage veselila sveža upokojenka Maren Lundby, leta 2022 je slavila Nika Križnar, lani pa Ema Klinec, ki je v Vikersundu z 226 metri postavila ženski svetovni rekord.

Nika Prevc je za zdaj zanesljivo v rumenem. Foto: Guliverimage

Slovenski tabor v Skandinaviji, kjer časa za počitek ne bo, sestavljajo vodilna skakalka svetovnega pokala Nika Prevc, Križnarjeva, Klinčeva, Katra Komar in Taja Bodlaj. Sile so usmerjene v to, da Prevčeva, ki bo sploh prvič letela, rumeno majico uspešno pripelje na sklep letošnje sezone v Planico. 18-letnica ima sedem tekem pred koncem pred najbližjo zasledovalko Evo Pinkelnig 174 točk prednosti.

"Ampak ne, jaz se s tem ne bom obremenjevala in bom naredila vse, da rumeno majico obdržim do konca. Trenutno mi kaže zelo dobro. Zdaj moram samo še ohraniti zaupanje vase in zdržati do konca," pred začetkom zadnjega dela sezone pravi Prevčeva. Ob tem dodaja, da ima še dovolj svežine in da je izziv letalnice prav nič ne skrbi: "Morda imam celo malo premalo strahu za letalnico, ker res že težko čakam polete."

Rumena majica Nika Prevc ima v skupnem seštevku svetovnega pokala 1.105 točk, druga Eva Pinkelnig je pri 931, tretja Juki Ito pa pri 876. Nika Križnar (687) je 7., Ema Klinec (375) 16., Katra Komar (160) 25., Taja Bodlaj (47) pa 33. V pokalu narodov so v zajetnem vodstvu Avstrijke (3.021 točk), druge Slovenke zaostajajo za 354 točk, tretje Japonke pa že za 1.145.

Nika Križnar turnejo začenja na krilih zmage v Lahtiju. Foto: Guliverimage

Križnarjeva upa, da se vrne z (osebnim) rekordom

Križnarjeva bo turnejo začela z najboljšo mogočo popotnico, v Oslo je odpotovala na krilih zmage na zadnjem prizorišču na Finskem. "Upam, da mi ostanejo občutki iz Lahtjia za na norveško turnejo, da nekako skačem najbolj sproščeno, kar se da, saj takrat pridejo najlepši skoki in rezultati. Če bom pokazala take skoke, kot sem jih tam, mislim, da bo turneja lahko res zelo dobra. Ne smem pa se preveč obremenjevati, saj me lahko hitro odnese. Ne bom si sploh zadala nekih ciljev za turnejo, predvsem si želim uživati in sproščeno skakati," pravi 23-letnica, ki pa en jasen cilj vendarle pove na glas. Poskušala ga bo uresničiti v Vikersundu. "Upam, da pade rekord, vsaj moj osebni, ki je zdaj pri 193,5 metra. Upam na vsaj 200 metrov."

Na letalnici bo veliko odvisno od žirije

Lanska zmagovalka turneje in svetovna rekorderka Ema Klinec je zaradi zdravstvenih težav izpustila nekaj tekem, a se konec februarja vrnila v tekmovalni ritem.

Ema Klinec je zadnja zmagovalka norveške turneje. Foto: Sportida

"Rada bi nekako ostala osredotočena na ta proces, na naloge, ki jih imam, in se prepustila temu ritmu. Želim si, da na koncu čim večkrat dvignem pesti v znak zadovoljstva. Na norveški turneji želim ostati predvsem zbrana. Dobro se počutim, tudi fizično sem stabilna, nimam kaj dodati, samo še tehnično si želim še kaj dodati, da se stvari poklopijo. To so pač skoki, ki so zelo zanimivi," pravi s 25 leti najstarejša skakalka v slovenski ekipi, o tekmah na letalnici v Vikersundu pa dodaja: "Moje mnenje je, da bo odvisno od žirije, kako bo regulirala tekmo in kako dolge polete bo pustila. To bi izpostavila kot glavni dejavnik."

Skakalke bodo v tej sezoni na letalnici tekmovale na dveh tekmah, malega kristalnega globusa za polete (še) ne bodo podelili.

Skakalke bodo turnejo odprle ob 20. uri s prologom, prva tekma bo v soboto ob 16.45.

Raw-Air, Oslo, kvalifikacije/prolog: