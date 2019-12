Norvežan do nove zmage, Vrhovnik brez točk

Drugi slovenski predstavnik Rok Jelen je izpadel že v kvalifikacijah. Slovenija tako ostaja brez točk v svetovnem pokalu.

Že šestič v sezoni je zmagal Norvežan Jarl Magnus Riiber pred rojakom Joerghenom Grabaakom in Nemcem Vincenzom Geigerjem. Riiber s šestimi zmagami in enim drugim mestom zanesljivo vodi v svetovnem pokalu.

Svetovni pokal se bo nadaljeval januarja v Val di Fiemmeju.

Izidi:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 23:45,9

2. Joergen Grabaak (Nor) + 2,8

3. Vincenz Geiger (Nem) 4,1

4. Ilka Herola (Fin) 4,2

5. Lukas Greiderer (Avt) 9,4

6. Jens Luras Oftebro (Nor) 10,1

...

41. Vid Vrhovnik (Slo) 3:29,0

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber 680

2. Joergen Grabaak (Nor) 451

3. Vincenz Geiger (Nem) 402

4. Jens Luras Oftebro (Nor) 325

5. Espen Bjoernstad (Nor) 302