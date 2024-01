Prva zmaga za snaho trenerja Slovenk, te so razočarale

Švicarska biatlonka Lena Häcki-Gross si je na posamični tekmi na 12,5 kilometra v Anterselvi na Južnem Tirolskem priborila prvo zmago v svetovnem pokalu. Slovenke so razočarale. Najboljša je bila s šestimi zgrešenimi streli Anamarija Lampič na 34. mestu, ostale so tekmo končale v spodnji polovici razpredelnice.

Lena Häcki-Gross, snaha trenerja slovenske reprezentance Ricca Grossa, je bila ena od štirih biatlonk, ki je na Južem Tirolskem v Anterselvi oziroma Antholzu zadela vseh 20 tarč. Lanska zmagovalka svetovnega pokala Francozinja Julia Simon je zgrešila dvakrat in zaostala dobrih 20 sekund, njena rojakinja Lou Jeanmonnot pa z eno strelsko napako 31.

Vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala je obdržala Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold, ki je s tremi napakami z orožjem danes osvojila 12. mesto.

Na tekmi, kjer je vsak zgrešen strel pomenil pribitek 45 sekund, je Anamarija Lampič dobro začela in prvi strelski postanek opravila z odliko, v nadaljevanju pa na vsakem postanku zgrešila dvakrat, štiri minute in pol pribitka pa so bile preveč, da bi se lahko borila za vidnejšo uvrstitev. Polona Klemenčič nikakor ne najde forme iz prejšnje sezone. S petimi strelskimi napakami je bila 56, Lena Repinc je zadela tarčo več in osvojila 61. mesto. Živa Klemenčič je bila s sedmini napakami na strelišču 92.

Biatlonce v soboto čaka tekma mešanih štafet, v nedeljo pa tekma s skupinskim startom. Anterselva je zadnja postaja biatloncev pred februarskim svetovnim prvenstvom v Novem Mestu na Češkem.