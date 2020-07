Pri SZS pohiteli: v novo sezono z novim direktorjem

Po odhodu Francija Petka in začasni vladavini in Jožka Križana bo vlogo direktorja Smučarske zveze Slovenije od prvega septembra naprej opravljal Uroš Zupan.

Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije je na predlog predsednika Enza Smrekarja za novega direktorja soglasno potrdil Uroša Zupana, ki bo funkcijo nastopil 1. septembra 2020. Do takrat bo vršilec dolžnosti Jožko Križan, do zamenjave v direktorski pisarni pa je prišlo zaradi slovesa Francija Petka, ki kot direktor prevzema Zavoda za šport RS Planica.

Zupan je sicer nekdanji mladinski reprezentant v alpskem smučanju, v zadnjih letih pa je deloval kot pomočnik direktorja v RTC Krvavec in bil dejaven tudi v alpskem odboru. V preteklosti je bil tudi član demonstratorske vrste ZUTS, generalni sekretar Organizacijskega komiteja Rogla, kjer so leta 2009 pripravil tekmi svetovnega pokala v teku na smučeh.

"S svojim poznavanjem smučarske problematike in dobrimi vodstvenimi sposobnostmi bo lahko tvorno prispeval k ciljem, ki smo si jih zastavili. Vem, da bo kot nekdanji športni direktor SD Celje znal nadgraditi projekte in sodelovanje s klubi oziroma društvi, člani SZS," je ob zeleni luči za Zupana poudaril predsednik SZS Enzo Smrekar ter kot prednostne naloge izpostavil zaključek finančne sanacije SZS in pripravo na SP v poletih v Planici 2020, SP v biatlonu na Pokljuki 2021 in SP v nordijskem smučanju leta 2023 v Planici.