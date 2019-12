Prepoznate slovenske smučarje?

Preizkusili se boste v prepoznavanju smučarjev na smučarskih srečkah Zmagujmo skupaj. Srečke je sicer mogoče kupiti na Petrolu in na spletni strani Športne loterije www.e-stave.com. Prinesejo vam lahko dobitke tudi v vrednosti deset tisoč evrov in privlačne blagovne dobitke.

Lahko pa se preizkusite v nagradnem kvizu in srečko osvojite tukaj in zdaj. Uganite, kdo je na srečki, in sodelujete v žrebu. Izžrebali bomo deset srečnežev, ki bodo prejeli po dve smučarski srečki Zmagujmo skupaj. Srečko potem uporabite in se potegujete za bogate nagrade.

S srečkami v podporo mladim smučarjem

Petrol in Športna loterija v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije in raperjem Emkejem začenjata vseslovensko akcijo, v kateri gre izkupiček od prodanih srečk v razvoj mladih smučarjev.

Smučar Žan Kranjec in raper Emkej v podporo projekta Kupi srečko, furaj srečo.

Smučanje in glasba: od Koširja do Emkeja

Smučanje in glasba gresta v Sloveniji z roko v roki. Le kdo se ne spomni himne jugoslovanske smučarske reprezentance Smučajmo vsi ali pa rockerske Bele simfonije zasedbe Lačni Franc. Ne smemo pozabiti na prvi raperski hit Včasih smučam hit, včasih pa počas, ki ga je slovenski sceni predstavil nihče drug kot Jure Košir s svojo ekipo Košir Rap Team. Niti Tina Maze ni kariere končala, ne da bi javnosti predstavila lastno pesem, v kateri smo našo smučarsko ikono videli v povsem drugačni luči.

Petrol, Športna Loterija in Smučarska zveza Slovenije so želeli, da smučarska kultura še vedno glasno odmeva med Slovenci, zato so k sodelovanju povabili mladim dobro znanega raperja Emkeja – Mariborčana, ki s svojimi besedili širi pozitivno razmišljanje in "skuliranost". Emkej je tako postal obraz dobrodelne akcije v podporo mladim smučarjem.

Emkej bo z rimami komentiral vso sezono

"Glede na to, da kot Mariborčan že od malega zagrizeno spremljam smučanje, sem se z veseljem priključil projektu, kjer spodbujamo, da se bo pri nas razvilo še veliko Koširjev in Kranjcev," je akcijo podprl Emkej.

Ne samo, da je Emkej že posnel kratek rap z našimi najboljšimi smučarji, spremljali ga bomo lahko na Petrolovem profilu na Instagramu @petrol.si, kjer bo skozi rime komentiral smučarsko sezono.

Na spletni strani Petrolovega zmagovalnega servisa https://www.zmagovalni-servis.si/furaj-sreco ne zamudite napetega dogajanja na belih strminah in zanimivosti iz zakulisja.

Kako do srečke in nagrad?

Dobrodelno srečko lahko po simbolični ceni dva evra kupite na katerikoli izmed Petrolovih prodajaln ali na spletni strani Športne loterije in se potegujete za dve vrsti dobitkov.

Dobitek je lahko denarni in sega vse od dveh evrov pa tja do glavnega dobitka, ki bo enemu srečnežu prinesel kar 10.000 evrov. Lahko pa gre vaša srečka v žreb za različne blagovne dobitke.

Akcija bo končana 1. marca 2020, žrebanje blagovnih dobitkov pa bo izvedeno 2. marca 2020.