Modernizacijo največje skakalnice v ZDA Copper Peak, ki je nekoč spadala med letalnice, se je napovedovalo daljše obdobje, a je vse do danes ostalo le pri besedah. Kot kaže, pa se bo po finančni spodbudi v kratkem vendarle lahko začelo premikati.

Po pisanju poljskega medija skijumping.pl naj bi se dela na objektu v Ironwoodu začela sredi junija. Če bodo šla po načrtih, naj bi bila končana septembra prihodnje leto.

Walked to the top of Copper Peak - the largest artificial ski jump in the world. Breathtaking scenery in The U.P. of Michigan; felt like home. pic.twitter.com/9MRq3uPKpC