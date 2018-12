Predsednik biatlonske zveze obljublja prevetritev in posodobitev

Biatlon v zadnjem času pretresajo tudi afere, povezane z dopingom, zadnja se razpleta na relaciji Avstrija - Kazahstan in Avstrija - Rusija; na dogajanje se je na prizorišču tekem svetovnega pokala v avstrijskem Hochfilznu odzval tudi predsednik krovne zveze Ibu Olle Dahlin in obljubil, da se bodo stvari začele spreminjati.

Konec novembra je Ibu je začasno suspendirala devet kazahstanskih tekmovalcev zaradi kršenja sodniških pravil oziroma sumov o nedovoljenem početju; nečednosti naj bi bile povezane z racijo avstrijskih organov pregona v taboru kazahstanskih športnikov med svetovnim prvenstvom v Hochfilznu leta 2017. Pred dnevi pa so spet udarili avstrijski organi pregona in opravili pogovore s petimi ruskimi biatlonci oziroma člani ekipe, preiskava pa se prav tako nanaša na domnevno sporno dogajanje med SP v Hochfilznu pred skoraj dvema letoma. Ibu je v zvezi s tem sicer sporočila, da Avstrijci niso nikogar obtožili ali aretirali.

V pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo APA je Dahlin na prizorišču tekem prav v Hochfilznu pojasnil, da z novimi podatki o dopinških aferah ne more postreči, je pa zatrdil, da bodo v prihodnje v zvezi naredili več, da do takšnih primerov sploh ne bi prihajalo.

"Našo organizacijo moramo narediti močnejšo. Pravilniki so stari 25 let, veliko je mogoče popraviti ali izboljšati. Prepričan sem, da se lahko Ibu razvije v novi smeri", je dejal Dahlin. Obljubil je transparentno delovanje na vseh področjih, v prenovo pa namerava vključiti vse, ki sodelujejo v športu - tako nacionalne zveze, tekmovalce kot pokrovitelje. Prav v Hochfilznu bodo januarja pripravili delavnice na to temo ter začrtali smernice za naslednja štiri leta.

"Moramo počistiti omare. Spet moramo pridobiti zaupanje športnikov, a ne le njih. Čaka nas težko delo," je o nakopičenih težavah v biatlonu dejal Šved, ki so ga na mesto predsednika izvolili jeseni na kongresu v Poreču, potem ko je njegov predhodnik Norvežan Anders Besseberg zaradi sumov korupcije in prikrivanja dopinga po prejšnji sezoni odstopil.

Novembra so ustanovili posebno komisijo, ki se ukvarja z dopinškimi prekrški. Dahlin ni mogel reči, kdaj bodo predstavili prve rezultate njenega delovanja, je pa zatrdil, da sodeluje s preiskovalnimi organi na Norveškem in v Avstriji ter tudi preiskovalci splošne ruske dopinške afere. Prejšnje vodstvo Ibu naj bi prikrivalo oziroma skušalo skriti 65 dopinških primerov, leta 2016 pa naj bi Rusi s podkupninami prišli do svetovnega prvenstva v Tjumnu leta 2021, ki so ga Rusom pozneje sicer odvzeli. Pogovore z rusko zvezo, ki ji je Ibu odvzela pravice do izvedbe vseh mednarodnih tekmovanj do leta 2022, pa bo Dahlin predvidoma opravil naslednji teden.

Preberite še: