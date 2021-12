Potrdili tudi slalom pod žarometi v Madonni di Campiglio

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je potrdila tudi moški slalom za svetovni pokal v Madonni di Campiglio. Snežni kontrolor je danes prižgal zeleno luč tekmi pod žarometi 22. decembra z začetkom prve vožnje ob 17.45 in drugo vožnjo ob 20.45.

Žan Kranjec Foto: Guliver Image

Žan Kranjec se je na uvodnem slalomu v Val d'Iseru prvič v dveh letih uvrstil med dobitnike slalomskih točk. Kranjec je bil po prvi vožnji 12., v finalu pa je zasedel končno 18. mesto.

Še pred nočnim spektaklom v Madonni bosta v Alta Badii v Dolomitih 19. in 20. decembra veleslaloma, na obeh bo Kranjec glavni slovenski adut.

Kranjec je trenutno z devetim mestom po osmih izpeljanih tekmah najvišje uvrščeni Slovenec v seštevku zime. V veleslalomskem seštevku pa je celo tretji, več točk sta v Söldnu in Val d'Iseru iztržila zgolj Francoz Alexis Pinturault in Švicar Marco Odermatt, ki je zmagal na obeh tekmah.

Boštjan Kline Foto: Guliver Image

Kranjec je sezono na ledeniku Rettenbach odprl s tretjim mestom, na kriteriju prvega snega v Savojskih Alpah pa je bil deseti. V Val Gardeni bo v petek moški superveleslalom, v soboto pa še smuk.

Prvi uradni preizkus smukaške proge Saslong bo v sredo. Kot je iz Alta Badie za STA sporočil trener slovenskih smukačev Grega Koštomaj, bo na prvi trening smuka poslal štiri reprezentante.

Gre za standardno slovensko ekipo, ki jo bodo sestavljali Martin Čater, Boštjan Kline, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik. Na superveleslalomu bodo lahko nastopili štirje Slovenci, za smuk pa ima Slovenija na voljo tri mesta, kar pomeni, da se bosta v internih kvalifikacijah pomerila Hrobat in Naraločnik. Koštomaj bo tretjega slovenskega tekmovalca ob Čatru in Klinetu za sobotno smukaško klasiko določil po drugem treningu v četrtek.

Avstrijec Matthias Mayer je zmagal na uvodnem smuku v Lake Louisu, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je dobil naslednjega v Beaver Creeku.

Kline je navdušil na smuku v Lake Louisu z 11. mestom, Čater je bil 13. in Kline 17. na naslednjem smuku v Beaver Creeku.

Na dveh superveleslalomih v Beaver Creeku se Slovenci niso uvrstili med dobitnike točk. Na prvem je slavil Odermatt pred Mayerjem, na drugem Kilde pred Odermattom.

Ravno v ponedeljek je minilo leto od senzacionalne zmage Čatra v Val d'Iseru, ki si je konkurenco pokoril s štartno številko 41.