Bodo Norvežanke ubranile naslov? Na štartu tudi Slovenke.

V sezoni 2020/21 so biatlonke nastopile na štirih tekmah in na vsaki je zmaga pripadla drugi ekipi. Na vrhu so bile Švedinje, Nemke, Norvežanke in na generalki v Anterselvi Rusinje. Da so možna presenečenja, so januarja v Oberhofu dokazale Belorusinje, ki so se uvrstile na drugo mesto. In prav v teh ekipah gre iskati kandidatke za končno zmago.

Naslov branijo Norvežanke, nastopilo pa bo 22 ekip, tudi slovenska. Priložnost bosta dobili obe mladinki Lena Repinc in Živa Klemenčič ter izkušenejši Polona Klemenčič in Lea Einfalt.

SP v biatlonu, štafeta (Ž):