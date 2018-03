Olimpijska medalja Žana Koširja vrhunec, Kotnikova razmišlja o slovesu

Uspešna slovenska sezona v deskanju

Poleg tega so Slovenci zabeležili še zmago in tri uvrstitve na zmagovalni oder v tekmah svetovnega pokala, še nekajkrat so bili povsem blizu vrha. Košir in Rok Marguč sta dokazala, da kljub takšnim ali drugačnim težavam še naprej ostajata v svetovnem vrhu, velik korak naprej pa sta storila Tim Mastnak, ki je prispeval edino slovensko zmago v svetovnem pokalu, in Gloria Kotnik, za zdaj edina omembe vredna slovenska predstavnica v tem športu.

Velenjčanka se je ustalila v finalnih obračunih, kar je dobra popotnica za naprej, če se bo odločila nadaljevati kariero.

Rok Marguč je dokazal, da je še vedno v stiku s svetovnim vrhom. Foto: Sportida

Selektor Šušteršič: Potrebujemo več trenerjev, zveza mora vzpostaviti sistem dela

"Naredili smo korak naprej. A predvsem zaradi tega, ker so se nekaterim stvari sestavile tako, kot smo si želeli. Tudi lanska sezona ni bila slaba, a so se uvrstitve od šestega do 15. mesta premaknile višje, stopničke pa so tisto, kar si vsak želi, z njimi se vse lepše vidi. A ne smemo zaspati. Nekaj tekmovalcev imamo tudi v ozadju, z njimi bo treba več delati, da pridejo na višjo raven, da bodo konkurenčni najboljšim."

"Načeloma se za prihodnost našega deskanja ni treba bati, a vsekakor bo treba nekatere stvari izboljšati. Potrebujemo več trenerjev, ne samo pomočnikov, zveza mora sestaviti določen sistem dela, hkrati pa zagotoviti dobre pogoje tako članom kot mladincem. Rezerve so tudi v opremi, predvsem v iskanju ustrezne," meni glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič, ki je prepričan, da bo v prihodnji sezoni vsaj moška reprezentanca v takšni sestavi kot letos. Da bo vsaj na nekaterih tekmah tekmoval tudi Košir, olimpijski junak tega še ni dokončno potrdil.

Glavni trener slovenske deskarske reprezentance Izidor Šušteršič je prepričan, da bo v prihodnji sezoni vsaj moška reprezentanca v takšni sestavi kot letos. Foto: Vid Ponikvar

"Če bo zdrav, bo zagotovo nadaljeval. Njemu motiva nikoli ne manjka, vedno ga najde. Vsak poraz ga podžge, ali je to na treningu ali tekmi, je neverjetno tekmovalen. To ne velja samo za deskanje, ampak tudi za vse drugo. On želi biti vedno najboljši, pa če gre le za kartanje," je prepričan, da Košir še ni rekel zadnje besede, podobno velja tudi za Marguča in Jureta Hafnerja, svetovnega mladinskega prvaka v paralelnem veleslalomu iz leta 2008, ki pa v članski kategoriji še išče stik z vrhom. "Še vedno vsi verjamemo, da ga bo našel. Ima vse možnosti za to," se ne predaja Šušteršič.

Če Hafner stika z vrhom še ni našel, pa ga je letos dokončno Mastnak. Dobil je tekmo svetovnega pokala v Scoulu, v Kayseriju je bil tretji, čeprav je zaradi poškodbe rebra sezono začel pozneje - njegov oče in trener Robi Mastnak meni, da mu je na olimpijskih igrah zmanjkal ravno en teden treninga -, se je stalno uvrščal v finale.

Tim Mastnak si bo sezono 2017/2018 zapomnil po svoji prvi zmagi v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

Mastnak z odličnim izhodiščem v glavi

"Škoda, da je sezone konec. A moram reči, da imam odlično izhodišče za naprej. Predvsem v glavi, dobro pa je tudi to, da bom prihodnja meseca, ko bom testiral opremo, v dobri formi. To prav tako ni brezpredmetno."

"Take volje za trening še nisem imel, do junija bom na snegu, najprej bom izkoristil odlične pogoje na Rogli, nato bom odšel na avstrijske ledenike. Komaj že čakam prihodnjo sezono, če ne bo poškodb, bi moral vsaj obdržati mesta, ki sem jih zasedal letos," je poln elana 27-letni Celjan, za katerega je to prva sezona, ki so jo v njegovi ekipi finančno pokrili.

"Končno smo poslovali brez izgube. Če bi imel še dve, tri take sezone, bi nam tudi kaj ostalo. Vsaj za kakšen tank bencina pri našem avtodomu in kakšen sendvič."

Gloria Kotnik bo odločitev o nadaljevanju kariere ali slovesu sprejela prihodnji mesec. Foto: Guliver/Getty Images

Kotnikova se še ni odločila

Nekoliko drugačen je položaj Kotnikove, ki se pritožuje nad finančnim stanjem in razmerami v deskanju, zaradi katerih je pomoč poiskala v kitajski reprezentanci, ki jo vodi njen oče.

"Za zdaj bom vse delala tako, da bom kariero nadaljevala, a če bodo razmere ostale iste, je ne bom. Preveč je vloženega truda in energije za to, da na koncu rezultat ni tak, kot si ga želim oziroma sem ga sposobna doseči."

"Želim si višje, zato pa potrebujem večjo podporo. Želim si, da bi lahko bila povsem osredotočena na tekme, da mi ne bi bilo treba opravljati še drugih reči. V treninge moram kaj vložiti, ne morem samo iskati najcenejše različice, se prilagajati drugim. Tudi Kitajci me ne bodo gledali večno, tudi tja bom morala kaj prinesti. Odločila se bom v prihodnjem mesecu," Velenjčanka še dvomi, ali bo nadaljevala tekmovalno kariero. "Če bom, bom napadla skupni seštevek svetovnega pokala."