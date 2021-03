Vonj po slovenskem uspehu

Prvič v zgodovini se bodo skakalke pomerile za odličja na večji napravi, saj so v preteklosti na nordijskih svetovnih prvenstvih nastopale le na srednji. Prav tako so imele celo premierno na programu žensko ekipno tekmo in na obeh preizkušnjah se je Slovenija veselila odličja.

Ema Klinec je najprej na posamični preizkušnji skočila prek vseh in si okoli vratu nadela zlato medaljo. Na ekipni tekmi so bila naša dekleta srebrna. Le Avstrijke so bile boljše. Nova priložnost za odličje je bila tekma mešanih ekip, na kateri pa je Slovenija s četrtim mestom zgrešila oder za zmagovalce.

Ema se veseli tekme

Na tej in tudi že na ženski ekipni tekmi je forma nekoliko začela padati zlati Emi. Vprašanje je bilo, kaj to pomeni v luči današnje tekme na veliki napravi. A je skakalka SSK Žiri pokazala karakter in se pobrala. Na treningu je imela prvi, tretji in četrti dosežek, pri poskusnem pred kvalifikacijami drugega, identičen rezultat pa tudi v kvalifikacijah, v katerih je bila od nje boljša le Marita Kramer. Že na manjši napravi sta bili bitko, ki je na koncu nasmeh na obrazu prinesla naši tekmovalki, Avstrijka pa je bila na koncu po vodstvu v prvi seriji osmoljenka na četrtem mestu.

Bo Ema zlati medalji dodala novo posamično medaljo? Foto: Sportida

"Nova skakalnica v Oberstdorfu, večja naprava. Že na treningu sem kazala dobre skoke, nekako sem se umirila. Drugi skok je bil super. V kvalifikacije sem šla spet umirjeno. Zadovoljna sem s skokom ter nastopom. Veselim se tekme."

Stroka verjame, da bi lahko bili zelo zadovoljni

Nika Križnar, sicer vodilna v svetovnem pokalu, se je nekoliko prebudila, potem ko se z manjšo napravo na posamični tekmi ni ujela. V kvalifikacijah je imela peti dosežek, pri zadnjem trening skoku pa tretjega, a še ni tam, kjer si želi biti: "Lahko ocenim, da s skoki nisem popolnoma zadovoljna. Vem, da imam še rezerve, sploh v sproščenosti. Upam, da mi to uspe na tekmi popraviti."

Nika Križnar bi rada skočila bolj sproščeno. Foto: Sportida

Tekme, na kateri bosta skakali še Urša Bogataj in Jerneja Brecl, tudi tokrat ne bo vodil glavni trener Zoran Zupančič, ki je zaradi pozitivnega testa na covid-19 v izolaciji v hotelu. Na prejšnjih preizkušnjah je zato z zastavico na trenerski tribuni mahal njegov pomočnik Anže Lavtižar, v pomoč pa mu je bil Robert Kranjec: "S kvalifikacijami smo lahko zadovoljni. Vse štiri punce so bile med deseterico. Nekatere imajo še nekaj rezerv. Če bomo danes pokazali enako formo kot včeraj, bomo lahko zelo zadovoljni."

Oberstdorf, posamična tekma, velika skakalnica (ž)