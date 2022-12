Eva Urevc ne skriva visokih pričakovanj

"Forma se stopnjuje. Že v Davosu se je pokazalo, da je bil to odskok v primerjavi s Skandinavijo. Sprint v prosti tehniki mi bolj odgovarja, to je res, a tudi občutki so boljši in že kar nestrpno pričakujem Tour de Ski. Grem iz tekme v tekmo, na vsaki želim dati svoj maksimum. Velik plus je, da se začne s sprintom, tam imam kar visoka pričakovanja," je pred odhodom dejala Eva Urevc, prvo orožje ekipe v tej zimi.

Novoletna turneja bo zadnja velika serija tekem sezone 2022/23 pred vrhuncem zime, ki bo med 21. februarjem in 5. marcem na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Planici.

Turneja se bo Val Müstairju nadaljevala na prvi dan novega leta 2023, ter nato 3. in 4. januarja v nemškem Oberstdorfu, končala pa med 6. in 8. januarjem v italijanski dolini Fiemme na slovitem in izjemno zahtevnem vzponu na Alpe Cermis v zadnji etapi.