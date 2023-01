Izjemen obet, Zajc in Lanišek vroča na ogrevanju

Rezultati poskusne serije 1. H. E. Granerud (Nor) 129,5 m/79,5 točke

2. D. Kubacki (Pol) 12776

3. T. Zajc (Slo) 126,5/70,4

4. A. Lanišek (Slo) 122/69,4

. K. Stoch (Pol) 123,5/69,4

…

10. L. Kos (Slo) 121,5/62,6

17. P. Prevc (Slo) 118/58,5

20. D. Prevc (Slo) 119/56,3

30. Ž. Jelar (Slo) 116/52,3

Vseh šest slovenskih skakalcev bomo danes videli na delu in le Domen Prevc bo imel vlogo izzivalca. V dvoboju na izpadanje v prvi seriji bo poskušal premagati Nemca Stephana Leyheja. Na papirju ima najtežjega nasprotnika Timi Zajc, a forma japonskega zvezdnika Rjojuja Kobajašija ni na takšni ravni, da bi se moral slovenski orel bati. Še posebej, če bo pokazal skok s treninga, na katerem je bil bistveno bolj razpoložen kot v kvalifikacijah.

Z njegovim bratom se bo pomeril deveti v kvalifikacijah Lovro Kos, Žiga Jelar si bo zrl iz oči v oči z Avstrijcem Clemensom Leitnerjem, Peter Prevc, osmi v kvalifikacijah, ne bi smel imeti težkega dela proti Turku Bedirju, prav tako ne vroči Anže Lanišek proti Američanu Eriku Belshawu.

Z izjemo Oberstdorfa Lanišek kaže zobe in je vselej pri vrhu. Na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu je zaostal le za Halvorjem Egnerjem Granerudom, dobro razpoložen pa je tudi v Innsbrucku, kjer je bil v kvalifikacijah tretji za Poljakoma Dawidom Kubackim in Kamilom Stochom.

Lanišek je v seštevku turneje na četrtem mestu in za tretjim Piotrom Zylo zaostaja 11,3 točke, vodilni Granerud pa je oddaljen 51,4 točke.

"Zelo mirne kvalifikacije so za nami. Vsi fantje so se zelo lepo ujeli s skakalnico že od prvega skoka. Anže nadaljuje tako kot v Garmischu. Kaže zelo visoko raven skakanja, dobro se čuti, tako da lahko mirno nadaljuje. Veseli me, da je Peter po debaklu v Garmischu s prvim skokom pokazal, da je nazaj, da dobro funkcionira. Lovro je imel v kvalifikacijah najslabši skok, a je bil v deseterici. Timi je naredil v kvalifikacijah tehnično napako, a je na treningih kazal zelo visok raven skakanja. Žiga Jelar je stopnjeval. Res smo lahko mirni, za nami je lep, miren dan in danes lahko zelo, zelo optimistično napadamo Innsbruck."

Slovenski pari na sredini tekmi v Innsbrucku Rjoju Kobajbaši (Jap) - Timi Zajc (Slo)

Domen Prevc (Slo) - Stephan Leyhe (Nem)

Clemens Leitner (Avt) - Žiga Jelar (Slo)

Junshiro Kobajaši (Jap) - Lovro Kos (Slo)

Ali Muhammed Bedir (Tur) - Peter Prevc (Slo)

Erik Belshaw (ZDA) - Anže Lanišek (Slo)