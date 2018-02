Nov dan, nova zmaga Lindsey Vonn, tokrat številka 81

Garmisch-Partenkirchen, smuk (Ž)

Tudi na zadnjem smuku pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu je slavila Lindsey Vonn, ki ne skriva, da se v Južno Korejo odpravlja z enim samim ciljem: osvojitvijo zlate olimpijske medalje. Američanka slavi 81. zmago svetovnega pokala. Na zmagovalnem odru sta ji družbo delali Italijanka Sofia Goggia (+0.11 ), ki je bila druga že včeraj, in Tina Weirather iz Liechensteina (+0.12), ki je včeraj osvojila sedmo mesto. Ravno te tri smučarke so tudi v igri za mali kristalni globus v posebnem smukaškem seštevku.

Vonnova je v svetovnem pokalu osvojila 81 zmag. Več zmag ima le sloviti Šved Ingemar Stenmark, ki jih je na slalomih in veleslalomih v osemdesetih prejšnjega stoletja zbral 86. Če bo nadaljevala v tem slogu in se ne bo odločila za konec tekmovalne poti, lahko Vonnova preseže Stenmarkov dosežek in postavi nov svetovni rekord.

Po številu smukaških zmag, nedeljska je bila njena 42., je Vonnova že nekaj časa najuspešnejša smukačica v absolutni konkurenci med ženskami in moškimi. Tudi po številu smukaških stopničk je Vonnova na vrhu, saj jih ima skupaj že 65. Absolutni rekorder po številu stopničk v svetovnem pokalu je Stenmark (155), Vonnova na drugem mestu jih ima 135.

Goggia ostaja vodila v smuku

Italijanka Goggia (429 točk) je z drugim mestom obranila mesto vodilne v smukaškem seštevku. Je pa Vonnova (406 točk) z novo zmago še zmanjšala zaostanek. Ta zdaj znaša 23 točk. Weiratherjeva na tretjem mestu zaostaja 71 točk.

Alpske smučarke se bodo po olimpijskih igrah merile le še na enem smuku, finalnem v švedskem Aareju.

Vonnovi še druga zmaga

Obe tekmi je dobila 33-letna Vonnova, ki je skupno v Ga-Pa osvojila še četrti smuk. Američanka je v zadnjih nekaj sezonah imela precej težav s poškodbami, a so poškodbe le še boleč spomin. S tretjo smukaško zmago po vrsti, pred dvojčkom v Garmischu je dobila tudi smuk v Cortini d'Ampezzo, se je prebila povsem v ospredje kandidatk za smukaški Olimp. Pred štirimi leti v Sočiju sta si smukaško zlato razdelili Slovenka Tina Maze in Švicarka Dominique Gisin. Švicarka Lara Gut je bila bronasta.

Vonnova, ki je absolutna ameriška rekorderka v svetovnem pokalu, na olimpijskih igrah ni najuspešnejša Američanka. Doslej ima z iger dve kolajni, smukaško zmago in superveleslalomski bron, obe iz Vancouvra 2010. Boljša od Vonnove je Julia Mancuso s štirimi olimpijskimi kolajnami. Mancusova se ni kvalificirala za nastop v Pyeongchangu ter se je odločila za tekmovalno slovo.

Shiffrinova na predolimpijskem predahu

Vodilna v seštevku sezone Mikaela Shiffrin se je odločila za krajši predolimpijski predah, kar pomeni, da je predala boj za svetovni rekord Tine Maze po številu osvojenih točk v eni sezoni.

Mikaela Shiffrin ima veliko zalogo prednosti v skupnem seštevku. Foto: Getty Images

Ima pa Američanka (1513 točk) še vedno prepričljivo zalogo pred prvo zasledovalko Švicarko Wendy Holdener (842), ki v seštevku pokala zaostaja 671 točk. Shiffrinovi se nasmiha še drugi po vrsti veliki kristalni globus. Tekmice bodo imele do konca sezone na voljo le osem tekem ter 800 točk, da prehitijo Shiffrinovo, kar bo enako misiji nemogoče.

Brez Slovenk

Na Bavarskem tudi ni bilo slovenskih predstavnic, ki so se že odpravile na prizorišče olimpijskih iger, kjer se bo glavnini slovenske ekipe sredi tedna pridružila še mladinska svetovna slalomska prvakinja Meta Hrovat, ki jo na mladinskem svetovnem prvenstvu v Davosu čaka še alpska kombinacija.

Tekmo je zaznamoval hud padec ameriške smučarke Stacey Cook, ki so jo s helikopterjem nemudoma odpeljali v bolnišnično oskrbo. Hudemu padcu smo bili priča tudi včeraj, ko je na skrajšanjem smuku, kjer je prav tako zmagala 33-letna Vonnova, grdo padla njena reprezentančna kolegica Jackie Wiles, ki bo zaradi hude poškodbe (dvakratni zlom noge in pretrgane kolenske križne vezi) olimpijske boje morala spremljati iz bolnišnične postelje.