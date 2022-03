Norvežani na kraljevski razdalji zasedli celoten zmagovalni oder

Sjur Roethe je na drugem mestu zaostal le za šest desetink sekunde, tretji je bil Didrik Toenseth s tremi sekundami in pol zaostanka, četrti pa Finec Iivo Niskanen (+11,1)

Vodilni v svetovnem pokalu Johannes Hoesflot Klaebo je bil na čelu tistih, ki jim je koronska okužba preprečila nastop, tako kot ni več v pokalu zaradi invazije Rusije na Ukrajino ruskih predstavnikov.

V tako okrnjeni konkurenci je bila večji del v ospredju peterica tekačev, poleg omenjene prve četverice še Šved William Poromaa, ki je končal na petem mestu z le desetinko zaostanka za Niskanenom.

Popoln norveški dan. Foto: Guliverimage

Za zmago sta se v zaključku pomerila Nyenget in izkušeni Roethe. Slednji ima deset zmag skupno v pokalu, posamičnih in ekipnih. A je moral tokrat priznati premoč Nyengetu, ki je prišel do prve zmage v karieri in četrtih zmagovalnih stopničk.

Po odpovedi zadnjega predvidenega prizorišča pokala v Rusiji se bo sezona sklenila od petka do nedelje prihodnji teden v Falunu na Švedskem.