Norveški mešani štafeti zmaga, Slovenci sedmi

Norveški nordijski kombinatorci Jens Luraas Oftebro, Ida Marie Hagen, Gyda Westvold Hansen in Joergen Graabak so zmagovalci tekme svetovnega pokala mešanih ekip v Estoniji.

Po daljšem tekmovalnem premoru so se v ritem tekem svetovnega pokala v Estoniji vrnili najboljši nordijski kombinatorci. Po četrtkovih težavah z vremenskimi razmerami so izpeljali tekmo mešanih ekip. Na stopničkah so poleg Norvežanov stali še Nemci (+18,2) na drugem in Avstrijci (+1:30,6) na tretjem mestu.

Slovenci Erazem Stanonik, Ema Volavšek, Silva Verbič in Gašper Brecl so v konkurenci devetih ekip zasedli sedmo mesto (+3:30,2).

V soboto bosta na sporedu posamični preizkušnji s skupinskim štartom.