Nesrečni Švicar zapustil oddelek za intenzivno nego #video

Švicarski smučar Marc Gisin je šest dni po hudem padcu na smuku za svetovni pokal v Val Gardeni, ob katerem si je zlomil nekaj reber in poškodoval pljuča, zapustil oddelek intenzivne nega na kliniki v Luzernu. Kot je sporočila švicarska smučarska zveza, ga čaka daljše obdobje rehabilitacije.

"Gisin zdaj potrebuje veliko počitka, da bo povsem okreval po padcu," so zapisali Švicarji in dodali, da je 30-letni smukač danes prvič vstal s postelje.

Padec Švicarja:

Gisin je na kameljih grbinah proge Saslong pri hitrosti več kot sto kilometrov na uro prekrižal smučke, nato ga je vrglo v zrak, ob pristanku je padel na bok in z desno stranjo glave udaril v trdo snežno površino. Izgubil je zavest in skoraj dvajset minut negiben ležal na snegu. Še isti dan so ga pripeljali v Luzern, kjer je bil nazadnje operiran v sredo.

Gisin je imel že pred tem veliko težav s poškodbami. Leta 2015 je imel po padcu v Kitzbühlu poškodbe možganov, leta 2012 pa si je v Crans Montani strgal križne vezi.