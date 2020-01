Nemcema ekipna tekma, Slovenci niso nastopili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V avstrijskem Bad Gasteinu je bila po torkovi posamični preizkušnji danes še ekipna tekma deskarjev v paralelnem slalomu. Zmagala sta Nemca Ramona Theresia Hofmeister in Stefan Baumesiter, ki sta bila v finalu hitrejša od Avstrijcev Claudie Riegler in Andreasa Prommeggerja. Slovenci so že v torek sporočili, da ne bodo tekmovali.