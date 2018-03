Najboljši Slovenec tokrat Bauer, za zmago obračunala Norvežana

Oslo, sprint (moški)

Foto: Sportida

Miha Dovžan je za las ostal brez točke svetovnega pokala, zasedel je nehvaležno 41. mesto (+ 1:40,4/2), četrti slovenski tekmovalec Lenart Oblak pa je bil s strelsko ničlo 67. (+ 2:22,3) mesto slabši od legendarnega norveškega biatlonca Oleja Einarja Björndalna, ki je zgrešil štiri strele (+ 2:21,8).

Na sobotni zasledovalni tekmi bodo nastopili trije Slovenci, Bauer, Fak in Dovžan.

"Klemen končno streljal solidno tudi v stoječem položaju"

"Danes je bila to solidna ekipna predstava. Kot vedno je škoda zgrešenih strelov, a kot ekipa smo dobili kar nekaj dobrih točk v pokalu narodov in se borimo za prvo deseterico. Po tej plati je bil danes cilj izpolnjen. Vsakega zgrešenega strela je seveda škoda, a danes bi rekel, da je Klemen končno streljal solidno tudi v stoječem položaju. V zadnjem krogu mu je zmanjkalo nekaj moči, izgubil je čas in mesta. Jaka je, upoštevajoč dva zgrešena strela, nalogo prav tako opravil solidno. Ta rezultat je temu primeren. Škoda, ker Mihi ni uspelo osvojiti vsaj ene točke, malo je zaostal za njimi. Mislim, da ima ob dobrem in hitrem streljanju na zasledovalni tekmi možnosti, da se prebije med dobitnike točk," je nastope svojih varovancev ocenil trener slovenske reprezentance Tomaš Kos.

V pokalu narodov je Slovenija na 11. mestu s 3.783 točkami, Švica jih ima na 10. mestu 3.832.