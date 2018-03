Slovakinja izkoristila spodrsljaj Finke

Oslo, sprint (ženske)

Slovakinja Anastazija Kuzmina je kljub kazenskemu strelu prepričljivo dobila žensko biatlonsko sprintersko tekmo za svetovni pokal v Oslu in v skupnem seštevku svetovnega pokala na prvem mestu prehitela Finko Kaiso Mäkäräinen, ki po današnjem 40. mestu zdaj zaostaja za šest točk.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugo mesto na današnji tekmi je osvojila Belorusinja Darja Domračeva in se v skupnem seštevku prebila na tretje mesto pred dvakratno olimpijsko prvakinjo Lauro Dahlmeier, ki je bila danes skromna 28. Tretje mesto je osvojila Ukrajinka Julija Džima, z zaostankom skoraj pol minute, Belorusinja in Ukrajinka pa sta bili na strelišču brezhibni.

Pojetova najvišje uvrščena Slovenka

Urška Poje je osvojila 62. mesto. Foto: Žiga Zupan/Sportida Prav prvi mesti v skupnem seštevku svetovnega pokala sta edina izziva v preostanku sezone, ki se bo sklenila prihodnji konec tedna v ruskem Tjumenu. Medtem, ko sta v moški konkurenci v boju za skupno zmago ostala le še Francoz Martin Fourcade in Norvežan Johannes Thingnes Boe, je v ženski konkurenci po današnji tekmi realno ostal le še dvoboj med Slovakinjo in Finko, saj je Dahlmeierjeva izgubila stik z vodilnima, za nameček pa bo imela Anastazija Kuzmina v nedeljo lepo priložnost, da prednost 94 točk pred Nemko še poveča, saj bo imela na startu minuto in pol ter 27 mest prednosti.

Slovenke na Holmenkollnu nad Oslom niso igrale nobene vloge in po vrsti ostale tudi brez zasledovanja. Temu je bila z 62. mestom najbližja Urška Poje, Anja Eržen je bila 70., Polona Klemenčič pa 95. med 97 tekmovalkami.