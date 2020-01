Najboljše norveške biatlonke, Slovenke niso dočakale konca

Biatlonke so se v nemškem Oberhofu pomerile v štafeti na 4 x 6 km. Zmage so se veselile Norvežanke Synnoeve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Roeiseland in Tiril Eckhoff. Slovenska četverica Polona Klemenčič, Lea Einfalt, Nina Zadravec in Taisa Vozel je zaostala za krog in osvojila 18. mesto.

Tekmo so z Julio Simon najbolje odprle Francozinje, nato pa so vodstvo s Selino Gasparin prevzele Švicarke. Roeiselandova in Eckhoffova pa sta nato Norvežankam, ki so na polovici zaostajale slabo minuto, zagotovili prepričljivo zmago pred Švedinjami in Norvežankami.

V drugem delu tekme so v boju za stopničke ostale Švicarke, Švedinje, Francozinje in Norvežanke, ki pa so imele velik zaostanek za vodilno trojico. Vnaprej je bilo jasno, da Švicarke ne bodo zdržale. V končnici so se Švedinje in Francozinje udarile le še za srebro, uspešnejše pa so bile Skandinavke.

V slovenski vrsti je s progo solidno opravila Klemenčičeva, ki je v prvi predaji zaostala minuto, nato pa je Lea Einfalt morala kar štirikrat v kazenski krog in Slovenija se je približala nevarnemu območju za predčasen konec. Nina Zadravec je zaostanek nato povečala samo za 25 sekund, a mlada Tais Vozel kljub dobremu streljanju ni zdržala in Eckhoffova jo je ujela po drugem streljanju, kar je pomenilo predčasen konec, piše STA.

V Oberhofu se bo ob 14.15 začela še moška štafetna tekma.