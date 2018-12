Mlada Eva Urevc boljša od Vesne Fabjan

Organizatorji letošnjega državnega prvenstva v sprintu v prosti tehniki so poskrbeli za zelo atraktivno progo, saj so tekmovalke in tekmovalci tekli tudi v tunelu pod nogometnim stadionom v Planici. Na koncu se je prvega naslova v karieri razveselila mlada Gorjanka Eva Urevc, slovensko odkritje letošnje sezone svetovnega pokala, ki je v finalu premagala Vesno Fabjan in Anjo Mandeljc.

"Škoda, ker so nekatera dekleta manjkala, a mislim, da je Vesna Fabjan dober pokazatelj, da sem zelo dobro pripravljena. Zelo sem vesela, da sem zmagala. Proga je bila malce posebna, a izpeljana zelo dobro, poskrbljeno je bilo tudi za varnost tako kot mora biti. Skozi tunel je bil sneg malce drugačen, a tako kot je bilo, je bilo, iz tega si moral iztržiti največ in jaz sem zadovoljna," je po zmagoslavju dejala nova državna prvakinja v sprintu.

Foto: Sportida

V moški konkurenci je pričakovano in prepričljivo zmagal Logatčan Miha Šimenc pred Janezom Lampičem. Po tem, ko je lani naslov Šimencu vzel Luka Prosen, je Šimenc tokrat povedal: "Zmaga je bilo edino, kar je bilo danes pomembno. Za to sem delal od prvega teka do zadnjega, nikoli nisem hranil moči, taktiziral. Enostavno sem želel zmagati brez dvoma in to mi je uspelo."

Slovenska reprezentanca se bo zdaj odpravila na priprave pred Tour de Skijem, ki se bo začel 29. decembra v Dobbiacu.