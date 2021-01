Če bi Američanki Mikaeli Shiffrin danes uspelo zmagati, bi po številu zmag na Sljemenu prehitela Avstrijko Marlies Schild in se izenačila z Avstrijcem Marcelom Hirscherjem, ki so ga v Zagrebu okronali petkrat.

Če bi zmogla prehiteti vso konkurenco, bi bila to tudi njena prva slalomska zmaga po več kot letu dni – nazadnje je v slalomu zmagala 29. 12. 2019 v Lienzu –, če pa bi ji uspelo zasesti eno od prvih treh mest, bi bile to njene jubilejne 100. zmagovalne stopničke v svetovnem pokalu.

Dobitnica treh velikih kristalnih globusov in ena največjih smučarskih zvezdnic zadnjih let je po prihodu v Zagreb na novinarski konferenci, ki je zdaj že ustaljeno potekala prek Zooma, odgovarjala na vprašanja pretežno ameriških novinarjev, ki jim je bilo spletno druženje pred tekmo namenjeno.

Foto: Sportida

Dejala je, da je zagrebška tekma posebna zaradi atmosfere, ki jo spominja za nogometne spektakle, in izrazila globoko sočustvovanje z vsemi, ki so jih prizadeli nedavni potresni sunki na Hrvaškem. Kar zadeva njene tekmovalne apetite, je dejala, da se zaveda, da mora biti potrpežljiva. Na zadnjih treh slalomih je zasedla 2. 3. in 5. mesto.

Hrvaški prireditelji so pred dnevi sporočili, da so se z vsemi tekmovalkami in tekmovalci dogovorili, da bodo deset odstotkov denarnega sklada namenili žrtvam nedavnega potresa. Skupni znesek pomoči znaša 50.000 evrov.

Sklad Jeffa Shiffrina je že obrodil sadove

Spregovorila je tudi o dobrodelnem fondu, ki ga je njena družina ustanovila po nenadni smrti očeta Jeffa Shiffrina. T. i. Jeff Shiffrin Athlete Resiliency fond je namenjen pomoči ameriškim smučarjem in deskarjem, ki so se zaradi pandemije znašli v finančnih težavah, in pripravam na zimske olimpijske igre leta 2022 v Pekingu. Že do konca lanskega leta se je v sklad nateklo skoraj tri milijone ameriških dolarjev, kar je bil tudi prvotni cilj projekta.

Prva vožnja slaloma na Sljemenu se bo začela ob 12.30, finale pa bo na sporedu ob 16. uri.

Tekmo bo s štartno številko 1 odprla Avstrijka Chiara Mair. Slovakinja Petra Vlhova, vodilna v skupnem seštevku slaloma, bo nastopila kot tretja, zmagovalka Semmeringa Švicarka Michelle Gisin tik za njo, Shiffrinova pa bo se bo po strmini Rdečega spusta spustila kot peta.

Na štartni listi je 66 smučark, med njimi tudi štiri slovenske predstavnice. Ana Bucik ima štartno številko 20, Meta Hrovat 25, Neja Dvornik 48, Andreja Slokar, ki je na zadnjem slalomu na Semmeringu s prebojem na 16. mesto po prvi vožnji poskrbela za manjšo senzacijo, pa bo nastopila kot 53.

Gostitelji bi morali imeti na štartu tri tekmovalke, a ostajajo pri dveh, Leoni Popović in Zrinki Ljutić. Andrea Komšić je zaradi pozitivnega covid testa nastop morala odpovedati.

Moška preizkušnja bo na sporedu v sredo, 6. januarja. Obe tekmi bosta minili brez gledalcev.

ŠTARTNA LISTA; SLALOM, ŽENSKE