Mikaela Shiffrin pred novim mejnikom, Slovenki pa pred neporavnanimi računi

Mikaela Shiffrin: v soboto v veleslalomu, v nedeljo v slalomu? Foto: Sportida

Čeprav šteje komaj 22 let in je v svetovnem pokalu prvič nastopila pred slabimi sedmimi leti, obenem pa je na tej ravni zbrala "le" 120 štartov, bo Mikaela Shiffrin v nedeljskem kranjskogorskem slalomu lovila že svojo štirideseto zmago. Kar osem jih je zbrala v tej sezoni, od tega tri v zadnjem tednu, kar pa so bile tudi vse preizkušnje v koledarskem letu 2018. Za kako izjemno smučarko gre, je dokazala že na veleslalomu, ko je v prvi vožnji kljub virozi in oslabljenosti ujela visok ritem ter v slogu največjih mojstric navezovala zavoje, v drugi pa našla učinkovit odgovor na bolj odprto postavitev in uspešno nadzorovanje hitrosti.

Slalomska (pre)moč

Še bolj izrazita bo njena vloga favoritinje v slalomu, kjer tudi z nadzorovanimi vožnjami premaguje tekmice kot za stavo, ob uspešnih tveganih nastopih pa se poigrava z visokimi razlikami. O njeni (pre)moči dovolj pove podatek, da je v zadnjih treh letih od 24 dobila kar 19 preizkušenj. V tej zimi je ob dveh paralelnih preizkušnjah dobila tri klasične slalome. "Poražena" je bila le na uvodu v sezono, ko je bila v Leviju druga za Slovakinjo Petro Vlhovo.

Prav v Leviju pa sta najboljši slalomski predstavi v sezoni uprizorili Ana Bucik (9.) in Maruša Ferk (17.). Glavni trener Denis Šteharnik je takrat zadovoljno opozarjal, da še zdaleč nista v želeni formi. A želenega rezultatskega preboja zaradi smučarske nestabilnosti in predvsem prepogostih napak pri poskusih večjega tveganja ni bilo. Nova priložnost se ponuja na domači tekmi.

Ana Bucik bo najmočnejše slovensko slalomsko orožje. Foto: Sportida

Ana Bucik v iskanju tekmovalne sproščenosti

Bucikova je snežno podlago sicer preizkusila že v sobotnem veleslalomu in z visoko štartno številko finale zgrešila za slabih osem desetink. V nedeljo pa … "Moja sobotna predstava je bila solidna. Vesela sem predvsem tega, da sem na določenih delih začutila mehkobo, ki jo pogrešam. V slalomu seveda želim popraviti vtis. Ne bom govorila o rezultatskih pričakovanjih. Tega je bilo v zadnjem obdobju preveč. V svojem smučanju bom poskušali poiskati sproščenost. Vem, da se od mene veliko pričakuje. Tudi sama od sebe. Želenega rezultata pa ni bilo. A verjamem, da sem se umirila, tako da bom lahko nastopila tako, kot znam," napoveduje Ana, ki kakovosten rezultat krvavo potrebuje tudi zaradi stalne hoje po robu prve jakostne skupine.

Maruša Ferk ima dovolj osemnajstih mest. Foto: Sportida

Ferkova meri na deseterico

"Enkrat izgubiš, drugič pridobiš. To je šport, to je smučanje. Zato si ne očitam kakšnih zapravljenih priložnosti. Lani so me na primer spodrsljaji tako potrli, da sem se v osrednjem delu slalomske sezone povsem izgubila. Letos je, vsaj upam, boljše. Ponesrečen nastop v Lienzu sem odmislila in že v Zagrebu nastopila bolj spodbudno, čeprav še vedno ne tako, kot znam. Verjamem, da merim višje. Morda celo med deseterico. A razmišljati moram predvsem o napadalnosti," pa pred tekmo razmišlja Ferkova, ki se bo na progo podala kot druga Slovenka, sledile pa ji bodo še Neja Dvornik, Klara Livk, Meta Hrovat in Andreja Slokar.